कौन हैं IPS पाटिल निमिष दशरथ? सीएम योगी के नए भरोसेमंद अफसर संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी

Who is IPS Patil Nimish Dashrath: साल 2020 बैच के आईपीएस अफसर पाटिल निमिष दशरथ को ​सीएम सिटी की नई जिम्मेदारी दी गई है. आईपीएस पाटिल निमिष दशरथ को गोरखपुर का एसपी सिटी बनाया गया है. सोमवार को पाटिल निमिष दशरथ ने पदभार भी संभाल लिया. वहीं, गोरखपुर में तैनात रहे आईपीएस अभिनव त्योगी को भदोही भेज दिया गया है. आइए जानते हैं कौन हैं गोरखपुर के नए एसपी सिटी आईपीएस पाटिल निमिष दशरथ?.

सीएम योगी के भरोसेमंद अफसर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 आईपीएस अधिका​रियों का तबादला कर दिया था. इसमें आईपीएस पाटिल निमिष दशरथ का भी नाम शामिल था. आईपीएस पाटिल निमिष दशरथ को सीएम योगी ने गोरखपुर का नया एसपी सिटी बनाया है. पहले से तैनात अभिनव त्योगी को भदोही का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. अभिनव त्यागी 2019 बैच के अफसर हैं. सीएम योगी ने उन्हें भदोही भेज दिया है.

कौन हैं IPS पाटिल निमिष दशरथ?

वहीं, साल 2020 बैच के आईपीएस पाटिल निमिष दशरथ को गाजियाबाद से गोरखपुर बुला लिया गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गृह क्षेत्र है. ऐसे में आईपीएस पाटिल निमिष दशरथ की तैनाती के बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है. बता दें कि पाटिल निमिष दशरथ महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम दशरथ शंकर पाटिल है. शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की पढ़ाई की.

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गाजियाबाद से गोरखपुर बुलाया

आईपीएस पाटिल निमिष दशरथ की गिनती तेज-तर्रार अफसरों में होती है. पाटिल निमिष दशरथ ने गाजियाबाद में डीसीपी ट्रामा सेंटर के पद पर तैनात थे और वहां करीब तीन वर्षों तक से अपनी सेवाएं दीं. पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी सिटी पाटिल निमिष दशरथ ने कहा कि आम जनता को पुलिस से बेहतर सहायता मिल सके, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी. ​फरियाद लेकर आने वालों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाएगा. किसी भी शिकायतकर्ता को बार-बार थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

कौन हैं अभिनव त्यागी?

अभिनव त्यागी 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. गोरखपुर में एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कार्यकाल कुल 18 महीने का रहा. इस दौरान उन्होंने पशु तस्करी, इंश्योरेंस ठगी, हुक्का बार, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया. साथ ही एयर फोर्स कर्मचारी का अपहरण, ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री जैसे केसों का खुलासा किया.

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