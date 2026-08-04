कौन हैं IPS रामकुमार? 30 साल का लंबा पुलिसिंग अनुभव, तेज तर्रार अफसर के कंधों पर सीएम योगी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर जोन की कानून व्यवस्था को नया नेतृत्व मिल गया है. साल 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामकुमार ने एडीजी गोरखपुर जोन का कार्यभार संभाल लिया है. करीब 30 वर्षों का पुलिसिंग अनुभव रखने वाले रामकुमार ने पदभार ग्रहण करते ही साफ संदेश दिया कि आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जबकि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. नेपाल और बिहार की सीमा से जुड़े संवेदनशील इलाकों के लिए भी विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा.
कौन हैं एडीजी रामकुमार?
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामकुमार ने एडीजी गोरखपुर जोन का कार्यभार ग्रहण किया. साल 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी रामकुमार इससे पहले लखनऊ में एडीजी लॉजिस्टिक्स के पद पर तैनात थे. इसके अलावा वह एडीजी ह्यूमन राइट्स और एडीजी वाराणसी जोन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं. एटीएस, एसटीएफ और साइबर क्राइम जैसे संवेदनशील विभागों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव उन्हें अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का विशेषज्ञ अधिकारी बनाता है. अब उनके नेतृत्व में गोरखपुर जोन के सात जिलों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी.
आम लोगों को सुरक्षित वातावरण देना पहली प्राथमिकता
कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में एडीजी रामकुमार ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आम लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि हर नागरिक बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी तथा कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा. अपराध पर नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर पुलिसिंग और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाएगा.
अपराध नियंत्रण की नई कार्ययोजना लागू होगी
एडीजी रामकुमार ने विशेष रूप से नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा और बिहार से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों के लिए अलग से रणनीति तैयार की जाएगी. सीमा पार होने वाली आपराधिक गतिविधियों, तस्करी और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा. साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अपराध नियंत्रण की नई कार्ययोजना लागू की जाएगी.
कानून व्यवस्था और मजबूत करनी होगी चुनौती
करीब तीन दशक के अनुभव के साथ गोरखपुर जोन पहुंचे एडीजी रामकुमार के सामने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने, संगठित अपराध पर लगाम लगाने, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और सीमावर्ती जिलों में पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की बड़ी चुनौती होगी. उनके पहले ही दिन दिए गए सख्त संदेश से यह साफ हो गया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान और तेज होगा तथा जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.
आतंकवाद निरोधी अभियान, संगठित अपराध रोकने में लंबा अनुभव
गोरखपुर जोन की कमान अब एक ऐसे अधिकारी के हाथों में है, जिन्हें आतंकवाद निरोधी अभियान, संगठित अपराध, साइबर अपराध और विशेष अभियानों का लंबा अनुभव है. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि एडीजी रामकुमार की नई रणनीति और कार्यशैली गोरखपुर जोन की कानून व्यवस्था को कितना मजबूत और अपराधमुक्त बना पाती है.