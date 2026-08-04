कौन हैं IPS रामकुमार? 30 साल का लंबा पुलिसिंग अनुभव, तेज तर्रार अफसर के कंधों पर सीएम योगी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

कौन हैं एडीजी रामकुमार?

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामकुमार ने एडीजी गोरखपुर जोन का कार्यभार ग्रहण किया. साल 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी रामकुमार इससे पहले लखनऊ में एडीजी लॉजिस्टिक्स के पद पर तैनात थे. इसके अलावा वह एडीजी ह्यूमन राइट्स और एडीजी वाराणसी जोन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं. एटीएस, एसटीएफ और साइबर क्राइम जैसे संवेदनशील विभागों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव उन्हें अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का विशेषज्ञ अधिकारी बनाता है. अब उनके नेतृत्व में गोरखपुर जोन के सात जिलों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी.