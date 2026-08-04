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कौन हैं IPS रामकुमार? 30 साल का लंबा पुलिसिंग अनुभव, तेज तर्रार अफसर के कंधों पर सीएम योगी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Gorakhpur News: 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अफसर रामकुमार को सीएम योगी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उनकी बेहतर पुलिसिंग देखकर उन्हें लखनऊ से गोरखपुर भेजा गया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 04, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:27 PM IST
कौन हैं IPS रामकुमार? 30 साल का लंबा पुलिसिंग अनुभव, तेज तर्रार अफसर के कंधों पर सीएम योगी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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