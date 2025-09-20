नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया. पति को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल से बाहर निकलते ही गेट पर पकड़ लिया. इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा किया. घंटों चली पंचायत के बाद महिला ने शिकायत करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुसिल ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया.

यह है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ इलाके के एक होटल का है. खजनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को शनिवार सुबह करीब 10 बजे पता चला कि उसका पति होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है. इसके बाद महिला होटल में पहुंच गई. महिला ने होटल के मैनेजर से पता कि तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया. इसके बाद महिला होटल के बाहर बैठ गई. करीब एक घंटे बाद जब पति अपनी प्रेम‍िका के साथ बाहर निकला तो उसे गेट पर ही पकड़ लिया.

प्रेम‍िका को थप्‍पड़ जड़ा

गुस्‍साई महिला ने प्रेम‍िका को थप्‍पड़ जड़ दिया. प्रेम‍िका को पिटता देख पति ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. इस पर पत्‍नी ने पति को धक्‍का देकर प्रेम‍िका के बाल पकड़ लिए. महिला को हंगामा करते देख भीड़ जुट गई. करीब एक घंटे महिला होटल के बाहर सड़क पर हंगामा करती रही. इसके बाद पुलिस मौके पर आ गई. महिला अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाती रही. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति, पत्नी और युवती तीनों को थाने ले गई.

महिला ने तहरीर देने से मना किया

पुलिस का कहना है कि महिला ने तहरीर देने से मना कर दिया. इसके बाद पति और उसकी गर्लफ्रेंड को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. बताया गया कि प्रेम‍िका भी खजनी क्षेत्र की ही रहने वाली है. वह बालिग है. वहीं, पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा.

