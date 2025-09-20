गोरखपुर में गर्लफ्रेंड की धुनाई! होटल के बाहर इंतजार कर रही थी महिला, पति को प्रेम‍िका के साथ पकड़ा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2929918
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में गर्लफ्रेंड की धुनाई! होटल के बाहर इंतजार कर रही थी महिला, पति को प्रेम‍िका के साथ पकड़ा

Gorakhpur News: यह पूरा मामला गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ इलाके के एक होटल का है. खजनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को शनिवार सुबह करीब 10 बजे पता चला कि उसका पति होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया. पति को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल से बाहर निकलते ही गेट पर पकड़ लिया. इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा किया. घंटों चली पंचायत के बाद महिला ने शिकायत करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुसिल ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, यह पूरा मामला गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ इलाके के एक होटल का है. खजनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को शनिवार सुबह करीब 10 बजे पता चला कि उसका पति होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है. इसके बाद महिला होटल में पहुंच गई. महिला ने होटल के मैनेजर से पता कि तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया. इसके बाद महिला होटल के बाहर बैठ गई. करीब एक घंटे बाद जब पति अपनी प्रेम‍िका के साथ बाहर निकला तो उसे गेट पर ही पकड़ लिया. 

प्रेम‍िका को थप्‍पड़ जड़ा 
गुस्‍साई महिला ने प्रेम‍िका को थप्‍पड़ जड़ दिया. प्रेम‍िका को पिटता देख पति ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. इस पर पत्‍नी ने पति को धक्‍का देकर प्रेम‍िका के बाल पकड़ लिए. महिला को हंगामा करते देख भीड़ जुट गई. करीब एक घंटे महिला होटल के बाहर सड़क पर हंगामा करती रही. इसके बाद पुलिस मौके पर आ गई. महिला अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाती रही. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति, पत्नी और युवती तीनों को थाने ले गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

महिला ने तहरीर देने से मना किया
पुलिस का कहना है कि महिला ने तहरीर देने से मना कर दिया. इसके बाद पति और उसकी गर्लफ्रेंड को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. बताया गया कि प्रेम‍िका भी खजनी क्षेत्र की ही रहने वाली है. वह बालिग है. वहीं, पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. 

यह भी पढ़ें : दीपक हत्याकांड: फूंकने से पहले पकड़ी गई पिकअप का वीडियो सामने आया, मवेशियों को रस्सी से खींचते दिखे गौ तस्कर

यह भी पढ़ें :  मासूमों के हक पर किसने डाला डाका? यूपी में 1.8 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला, जांच के घेरे में कई मदरसे

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर में गर्लफ्रेंड की धुनाई! होटल के बाहर इंतजार कर रही थी महिला, पति को पकड़ा
prayagraj news
कौन हैं प्रयागराज के अंजनी म‍िश्रा? राहुल गांधी ने बढ़ा दी संमगनगरी के छोरे की टेंशन
up outsource nigam
विधवा, तलाकशुदा, लोकल की लॉटरी! UP आउटसोर्स निगम के गठन का आदेश, इतनी मिलेगी सैलरी
Jhansi News
तीन साल के बेटे का किडनैप कर फरार हुआ पिता, पत्नी को झांसा देकर रचा अपहरण का खेल
aligarh news
अवैध धर्मांतरण का बड़ा जाल, फिर रंजिश में चली गोली, परिजनों ने लगाए ये संगीन आरोप
agra terrorist group
आगरा धर्मांतरण गैंग के सदस्यों का आतंकियों से कनेक्शन,बढ़ी खुफिया एजेंसियों की चिंता
illegal conversion case in lucknow
धर्मांतरण,उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग का खेल, बेटे-पति ने लगाए ऐसे आरोप कि रूह कांप जाएगी!
up police encounter news
यूपी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन,मथुरा से बलिया तक कई बदमाश हुए लंगड़े
Ayodhya news
अयोध्या में गेस्ट हाउस में कई सालों से चल रहा था गंदा काम, पकड़ी गईं 12 लड़कियां
Uttarkashi rains
सेब नहीं पहुंच पा रहे बाजार, सांकेतिक धरने पर बैठे काश्तकार,सरकार से कही ये बड़ी बात
;