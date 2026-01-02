Advertisement
साथ जीने की कसम… और साथ ही हुई अंतिम विदाई, कुछ ही मिनटों में बुझ गया पति-पत्नी का जीवन

Maharajganj News: महाराजगंज जनपद से नव वर्ष के दिन एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. यहां एक दंपत्ति ने साथ जीने के साथ-साथ साथ मरने की कसम को सच कर दिखाया

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:39 AM IST
Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: नव वर्ष के दिन महाराजगंज जनपद से एक ऐसी मार्मिक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध और नम आंखों वाला कर दिया.  जहां पर एक दंपत्ति ने जीवनभर निभाए रिश्ते को मौत की देहलीज तक भी नहीं छोड़ा. पति की मौत का गम पत्नी सहन नहीं कर सकी और कुछ ही मिनटों के भीतर उसने भी दुनिया से विदा ले ली. 

क्या है पूरा मामला?
महाराजगंज जनपद के नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नंबर 10 दीनदयाल नगर में एक दंपत्ति ने साथ जीने के साथ-साथ साथ मरने की कसम को सच कर दिखाया. पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर सकी और कुछ ही मिनटों के भीतर उसने भी प्राण त्याग दिए.

जानकारी के अनुसार
पनियरा निवासी 70 वर्षीय लालमन सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे. बुधवार रात वह भोजन करने के बाद सोए थे, लेकिन नींद में ही उनकी सांसें थम गईं. उनके पास ही उनकी 62 वर्षीय पत्नी रूमाली देवी भी सो रही थीं. सुबह जब रूमाली देवी ने पति को जगाने की कोशिश की तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई. 

पति को मृत देख वह फूट-फूटकर रोने लगीं
चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रूमाली देवी अपने पति के वियोग में दो-तीन बार जोर से चिल्लाईं और अचानक अचेत होकर गिर पड़ीं. परिजन उन्हें संभाल पाते, उससे पहले ही उनकी भी मौत हो गई. एक ही घर में कुछ ही मिनटों के अंतराल में हुई दो मौतों से कोहराम मच गया.

दंपत्ति अपने पीछे तीन बेटों जगदीश, प्रदीप और संदीप का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. पति-पत्नी की एक साथ मौत की खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. गुरुवार को दोनों का अंतिम संस्कार भौराबारी पुल के पास रोहिन नदी के तट पर किया गया, जहां ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में दोनों को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई.

यह घटना पनियरा ही नहीं, बल्कि पूरे महाराजगंज जिले में भावुक कर देने वाली मिसाल बन गई है, जहां जीवनभर का साथ मृत्यु में भी एक साथ पूरा हुआ. 

