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'गैस लेकर आओ, तभी घर में घुसना...' बीवी ने जारी किया फरमान, पति की कहानी बनी चर्चा का विषय

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से आई एक घटना इन दिनों चर्चाओं की विषय बन चुका है. जहां पर  घरेलू गैस सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद बीवी ने पति को लेकर ऐसा फरमान जारी कर दिया कि गैस लेकर आओ, तभी घर में घुसना है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 22, 2026, 09:49 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर इस समय हाहाकार मचा हुआ है. ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंगा गैस एजेंसी के बाहर हालात ऐसे हैं कि लोग पूरी रात लाइन में जागकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं. भीषण गर्मी, उमस और मच्छरों के बीच लोग सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं. कई लोगों ने तो गैस सिलेंडर को ही तकिया और बिस्तर बना लिया है.

उपभोक्ताओं का आरोप है कि समय पर गैस नहीं मिलने से रोज अफरा-तफरी का माहौल बना रहता है, जबकि प्रशासन और गैस एजेंसी सप्लाई सामान्य होने का दावा कर रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर गैस की किल्लत नहीं है, तो लोग रातभर सड़क पर क्यों सोने को मजबूर हैं?

सिलेंडर के लिए रातभर लाइन
गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंगा गैस एजेंसी के बाहर देर रात से ही लोगों की लंबी कतार लग जाती है. कोई मच्छरदानी लगाकर रात काट रहा है, तो कोई सिलेंडर पर सिर रखकर सो रहा है. लोगों का कहना है कि अगर रात में लाइन नहीं लगाई, तो सुबह तक नंबर ही नहीं आता. घर में चूल्हा जलाने की चिंता ऐसी है कि नौकरीपेशा लोग दिनभर काम करने के बाद रात में गैस एजेंसी के बाहर डेरा डाल रहे हैं. एक उपभोक्ता ने दर्द बयां करते हुए कहा कि दिन में नौकरी करते हैं और रात में यहां लाइन लगानी पड़ती है. गैस नहीं मिलने से घर में पत्नी भी नाराज है. अब तो कहती हैं गैस लेकर आओ तभी घर में घुसना.

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महिलाओं और बुजुर्गों की बढ़ी परेशानी
भीषण गर्मी और उमस के बीच महिलाएं, बुजुर्ग और युवा घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं. उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी पर गैस की पर्याप्त सप्लाई नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से रोजाना कई लोगों को वापस लौटा दिया जाता है. कई उपभोक्ता ऐसे भी मिले जो पिछले दो-तीन दिनों से लगातार एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा. मजबूरी ऐसी हो गई है कि लोगों ने सड़क किनारे ही अस्थायी इंतजाम कर लिया है. एक उपभोक्ता ने कहा कि तीन दिन से चक्कर लगा रहे हैं. हर बार कहा जाता है कि कल आइए. मजबूरी में रातभर यहीं बैठना पड़ रहा है.

प्रशासन के दावे बनाम जमीनी हकीकत
एक तरफ उपभोक्ता गैस के लिए रातभर लाइन में लगे हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन और गैस एजेंसी जिले में घरेलू गैस की कोई कमी न होने का दावा कर रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक सप्लाई सामान्य है और सभी उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई जा रही है. लेकिन ग्राउंड जीरो से सामने आ रही तस्वीरें प्रशासनिक दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं. सड़क किनारे सिलेंडर के साथ सोते लोग, मच्छरों से बचने के लिए लगाई गई मच्छरदानियां और लंबी कतारें साफ संकेत दे रही हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं.

बड़ा सवाल
गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोग रातभर सड़क किनारे लाइन लगाने को मजबूर हैं. कोई सिलेंडर को तकिया बनाकर सो रहा है, तो कोई मच्छरों के बीच जागकर अपने नंबर का इंतजार कर रहा है. अब सवाल यही है कि अगर गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है, तो आम लोगों को इतनी परेशानी आखिर क्यों झेलनी पड़ रही है?

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