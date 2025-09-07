Gorakhpur News: 'तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा'… सोशल मीडिया के प्यार ने मंदिर में लिए सात फेरे, फिर ‘राकेश’ निकला शमशाद और 4 बच्चों का बाप!
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: 'तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा'… सोशल मीडिया के प्यार ने मंदिर में लिए सात फेरे, फिर ‘राकेश’ निकला शमशाद और 4 बच्चों का बाप!

Gorakhpur News: गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक शख्स ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ‘राकेश’ बनकर महिला से दोस्ती की. इतना ही नहीं, उसने अपनी मीठी-मीठी बातों में फंसाकर महिला को मंदिर में फेरे तक ले लिया. लेकिन जब महिला ने असलियत जानी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:46 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई इस सनसनीखेज वारदात ने रिश्तों की बुनियाद को हिला दिया है. जहां पर एक महिला ने दावा किया कि उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ‘राकेश’ नाम के व्यक्ति से दोस्ती की. प्यार और भरोसे का जाल बुनने वाला यह शख्स महिला को शादी का सपना दिखाकर मंदिर तक ले गया. लेकिन शादी के बाद सामने आया कि ‘राकेश’ कोई और नहीं, बल्कि शमशाद आलम था. पहले से शादीशुदा और चार बच्चों का पिता भी है. 

कहां की  है ये घटना?
रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की ये बताई जा रही है. जहां पर एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक शादीशुदा व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ‘राकेश’ बनकर उससे दोस्ती की, उसे प्यार का झांसा दिया और मंदिर में शादी तक करा ली. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे बच्चे अपनाने और खुशहाल जीवन का भरोसा दिलाया. 

उसने कहा था  कि तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा. महिला ने आरोपी पर भरोसा करते हुए उसे लाखों रुपये दिए. कभी 50 हज़ार, कभी 70 हजार रुपये तक. इतना ही नहीं, उसने अपनी भैंस और घोड़ा भी बेचकर रकम भेजी.

लेकिन असलियत तब सामने आई जब महिला ने शादी के बाद घर जाने की बात कही. आरोपी ने खुद स्वीकार किया कि मेरा नाम राकेश नहीं, शमशाद है. वह पहले से शादीशुदा था और चार बच्चों का पिता था. इसके बाद आरोपी महिला को बिहार ले गया, जहां उसके परिवार ने भी पीड़िता से मारपीट कर उसे भगा दिया. रामगढ़ताल पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर राकेश उर्फ़ शमशाद आलम, उसके पिता, मां और पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढे़ं:  Mahoba News: साहब! मेरी पत्नी फांसी लगा ली है... पति ने फोन करने पुलिस से कही ये बात,  8 वर्षों से लिव-इन में थी मृतक
 

