गोरखपुर में सड़क पर महिला का गुस्सा, पति के सम्मान में युवक की सरेआम धुनाई, वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो!
गोरखपुर में सड़क पर महिला का गुस्सा, पति के सम्मान में युवक की सरेआम धुनाई, वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो!

Gorakhpur News: गोरखपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को दंग कर दिया है. जहां पर एक महिला ने सरेआम एक युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी. यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:35 PM IST
Gorakhpur News/नागेन्द्र त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई है. जहां पर एक महिला ने सरेआम एक युवक की धुनाई कर दी. मारपीट का ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि मामला दो से तीन दिन पुराना है. विवाद पंचायत राजनीति से जुड़ा बताया जा रहा है.

कहां का है ये घटना?
गुलरिहा थाना क्षेत्र के बरगदही चौराहे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, युवक का गांव के वर्तमान प्रधान और उनके पाटीदार से विवाद चल रहा है. महिला का पति प्रधान का समर्थक है. आरोप है कि युवक ने महिला के पति से अभद्रता की थी. इसके बाद महिला खुद मैदान में उतर गई और पति के सम्मान में युवक को सबक सिखाने के लिए पीछे-पीछे बाइक से उसका पीछा किया.

बरगदही चौराहे पर महिला ने युवक को रोक लिया और बीच सड़क पर ही उस पर टूट पड़ी. युवक ने मारपीट के दौरान खुद मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला पर इसका कोई असर नहीं पड़ा.

आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करते रहे लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो युवक के ही साथी ने बनाया था.जबकि घटना को लेकर गुलरिहा थाने की पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

और पढे़ं: गोरखपुर में सरेआम सड़क पर तड़तड़ाईं गोलियां, CCTV फुटेज से खुल सकता है बदमाशों का राज

