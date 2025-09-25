Advertisement
मुझे सांप ने डस लिया... दर्द से तड़पती रही महिला, गोरखपुर में अंधविश्वास के चक्कर में चली गई जान!

Gorakhpur News: गोरखपुर में अंधविश्वास के चक्कर में एक महिला की जान चली गई. बता दें कि एक महिला को सांप ने डस लिया, लेकिन परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय ये काम करने लगे. जिससे उसकी जान चली गई. 

Sep 25, 2025, 02:53 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.  जहां पर एक  महिला को जहरीले कोबरे सांप ने काट लिया, लेकिन परिजनों ने महिला को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय सांप को पकड़ने में ही ज्यादा वक्त गंवा दिया. नतीजा यह हुआ कि इलाज में हुई देरी के कारण महिला की जान चली गई. अंधविश्वास इस प्रकार से हावी रहा कि परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल तक ले गए.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना सहजनवा थाना क्षेत्र  के सेमरा गांव की बताई जा रही है. जहां पर 55 वर्षीय गुंजमा देवी को घर में सोते वक्त जहरीले सांप ने डंस लिया. मगर उनके परिजन महिला को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय सर्प मित्र को बुलाकर घर के कोने में छिपे हुए सांप को खोजने में जुट गए. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जब सांप मिला तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर डिब्बे में बंद कर लिया.

इधर सांप को पकड़ने में लगे परिजन जब तक गुंजमा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी. और इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई. और हैरान करने वाली बात यह कि परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर पोस्टमार्टम हाउस तक लेकर पहुंचे. लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद सांप को किसी सपेरे को सौंप दिया जाएगा.

पहले ही महिला के पति की हो चुकी थी मौत
बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत आठ माह पहले ही हो चुकी है. गरीब परिवार में चार बेटे और एक बेटी है. बेटी की शादी हो चुकी है. घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण व परिजनों का कहना है कि रात में काटा था, जिसके बाद हम लोग सांप को पकड़ रहे थे, अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. गांव में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है. डॉक्टरों की मानें तो सांप के डंसने पर सबसे पहले पीड़ित को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए लेकिन ग्रामीणों के अंधविश्वास और देरी के चलते एक और जिंदगी खत्म हो गई. 

