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गोरखपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी, घर में मिली लाश

Gorakhpur news: पिपराइच थाना क्षेत्र के बैलो गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव की रहने वाली आरती शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 18, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:20 PM IST
गोरखपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी, घर में मिली लाश
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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