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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बैलो गांव की रहने वाली आरती शर्मा की अचानक हुई मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि गांव में तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आखिर आरती शर्मा की मौत कैसे हुई? क्या यह एक सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है?
संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
पिपराइच थाना क्षेत्र के बैलो गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव की रहने वाली आरती शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई. महिला की मौत की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पूरे गांव में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि आरती शर्मा पत्नी छोटेलाल शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.
मौत का असली कारण?
घटना की जानकारी मिलते ही पिपराइच पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं, महिला की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी शोक के साथ-साथ मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर आरती शर्मा की मौत का असली कारण क्या है.
पुलिस जांच में जुटी
क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि आरती शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जांच के दौरान हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है. यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की आपराधिक साजिश या अन्य संदिग्ध तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पीएम रिपोर्ट से होगा खुलासा
फिलहाल आरती शर्मा की मौत एक रहस्य बनी हुई है. परिवार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, वहीं पुलिस भी हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है. अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस मौत के पीछे छिपे सच से पर्दा उठा सकती है.