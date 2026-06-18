नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बैलो गांव की रहने वाली आरती शर्मा की अचानक हुई मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि गांव में तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आखिर आरती शर्मा की मौत कैसे हुई? क्या यह एक सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है?