खेत में मिली महिला की सिर कटी लाश, ग्रामीणों ने किया रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा!

Gorakhpur Crime News/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने खेत के पास एक महिला का सिर कटा शव पड़ा देखा. मृतका की पहचान 50 वर्षीय कलावती यादव के रूप में हुई है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि महिला का सिर धड़ से अलग था. कलावती के पति की पहले ही मौत हो चुकी है और उनके दो बेटे राजेश व जितेंद्र शादीशुदा हैं. घटना स्थल घर से करीब 500 मीटर दूर है.

कहां का है ये मामला?

ये मामला पीपीगंज थाना क्षेत्र के भुईधरपुर गांव की बताई जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

गांव में इस वारदात को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं तेज हैं. कुछ लोग मान रहे हैं कि महिला की हत्या कहीं और कर शव यहां फेंका गया, वहीं कुछ ग्रामीणों का दावा है कि हाल ही में रात में गांव के ऊपर रहस्यमयी ड्रोन उड़ते देखे गए, हो सकता है इसका संबंध हत्या से हो. हालांकि पुलिस को अब तक ड्रोन से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं.

फिलहाल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और हर पहलू पर जांच की जा रही है. यह सनसनीखेज हत्या गांव वालों के लिए रहस्य बनी हुई है और लोग दहशत के साए में हैं.

