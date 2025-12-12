Advertisement
पूरे कपड़े उतारो तब होगा अल्ट्रासाउंड....जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर की शर्मनाक हरकत

Gorakhpur News: गुलरिहा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंची थीं. डॉक्टर ने उन्हें पेट का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:41 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंची एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अल्ट्रासाउंड करने वाले कर्मचारी ने उसे कपड़े पूरी तरह उतारने के लिए मजबूर किया और अश्लील हरकत करने लगा. विरोध करने पर धमकाया और गंदी गालियां भी दीं. मामले के उजागर होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, गुलरिहा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंची थीं. डॉक्टर ने उन्हें पेट का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी. इसके बाद महिला अल्ट्रासाउंड कक्ष में पहुंची, जहां कर्मचारी अभिमन्यू गुप्ता जांच करता है. पीड़िता के मुताबिक, कमरे में प्रवेश करते ही आरोपी कर्मचारी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरना शुरू कर दिया. फिर पर्चा देखने के बाद कहा कि “अल्ट्रासाउंड और मसाज के लिए कपड़े पूरी तरह उतारने होंगे. महिला का आरोप है कि उसने आपत्ति जताई, फिर भी आरोपी उसे न्यूड होने के लिए दबाव बनाता रहा और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. 

जबरदस्ती करने की कोशिश का आरोप 
आरोप है कि जब विरोध किया अभिमन्यू गुप्ता ने उसका मुंह दबा दिया, गंदी-गंदी गालियां दीं और जोर-जबरदस्ती की कोशिश की. किसी तरह महिला ने खुद को छुड़ाकर शोर मचाया. इसके बाद आरोपी ने धमकाया और उसे कमरे से भगा दिया. महिला का कहना है कि उसने अस्पताल प्रशासन सहित कई जगह शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर वह कोतवाली थाने पहुंची और तहरीर दी. पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए. 

तीन सदस्यीय जांच टीम गठित 
घटना सामने आने के बाद अस्पताल के एसआईसी डॉ. जय कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है. उन्होंने बताया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी. उनका कहना है कि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है. पुलिस को सूचना दे दी गई है। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया 
इधर कोतवाली पुलिस ने भी आरोपी अभिमन्यू गुप्ता के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट और मारपीट की गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोतवाली प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर तुरंत केस दर्ज किया गया है और अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

