गोरखपुर में महिला की हत्या से सनसनी! चोरी के बाद हत्या की आशंका, विदेश में है पति

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. जहां पर अपने में ही घर में एक महिला (45 वर्ष) मृत पाई गईं. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है. शकुन्तला साहनी नाम की महिला घर के अंदर मृत पाई गई हैं. घर का सामान बिखरा हुआ मिला है, जिससे चोरी के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, जबकि पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ होगी.
कहां की है ये घटना?
ये घटना गोरखपुर के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के पोहिला गांव में मंगलवार की रात की है. ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ. छत के रास्ते अंदर गए लोगों ने देखा कि शकुन्तला देवी का शव कमरे के अंदर पड़ा है. घर का सामान बिखरा हुआ था, अलमारी टूटी थी और नकदी-जेवरात गायब थे.
हत्या की जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस के मुताबिक, महिला के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन प्राथमिक जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है. एसपी साउथ जितेंद्र कुमार और सीओ दरवेश कुमार ने भी घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली. पुलिस अब हत्या और चोरी दोनों कारणों की जांच कर रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी सबकी निगाहें
एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला घर में अकेली रहती थीं. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा होगा. वहीं गांव में इस घटना के बाद दहशत और आक्रोश है. बताया जा रहा है कि शकुन्तला के पति राकेश साहनी विदेश में नौकरी करते हैं और वह घर पर अकेली रहती थीं. दंपति की कोई संतान नहीं थी.
कुछ महीने पहले शकुन्तला के साथ चैन स्नेचिंग की घटना भी हुई थी, जिसके बाद अब उनकी संदिग्ध मौत ने पुलिस की जांच को और पेचीदा बना दिया है. बड़हलगंज में महिला की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं क्या यह चोरी के बाद हत्या है, या किसी रंजिश की साजिश? पुलिस जांच में जुटी है… लेकिन फिलहाल गोरखपुर में दहशत और सनसनी है.