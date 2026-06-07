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घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट, जानें क्या बोलीं बलिया की महिलाएं

Ballia News: बलिया में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ने से घर की महिलाओं में भारी गुस्सा है. महिलाओं का कहना है कि पहले ही घर चलाना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से गैस सिलेंडर के दामों ने तो बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 07, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:46 AM IST
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