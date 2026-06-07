सिर्फ दाम बढ़ रहे, सुविधा नहीं

गुस्से में बैठी महिलाओं ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ सिलेंडर की कीमत बढ़ा रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा. सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में लगना हो या समय पर डिलीवरी न मिलना, इन परेशानियों को कोई नहीं देख रहा. महिलाएं कह रही हैं कि जब सरकार पैसा पूरा ले रही है, तो सिलेंडर मिलने में इतनी दिक्क़तें क्यों हैं?