राज्य चुनें
बलिया न्यूज/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ने से घर की महिलाओं में भारी गुस्सा है. महिलाओं का कहना है कि पहले ही घर चलाना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से गैस सिलेंडर के दामों ने तो बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है.
किचन का बजट बिगड़ा
महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर महंगा होने का सीधा असर उनके किचन पर पड़ रहा है. रसोई का बजट पहले से ही टाइट है, ऐसे में अब दाल-सब्जी के खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है. महिलाओं को चिंता है कि अगर गैस के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, तो खाने-पीने की चीजों पर भी असर पड़ेगा और उन्हें बजट के हिसाब से समझौता करना पड़ेगा.
सिर्फ दाम बढ़ रहे, सुविधा नहीं
गुस्से में बैठी महिलाओं ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ सिलेंडर की कीमत बढ़ा रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा. सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में लगना हो या समय पर डिलीवरी न मिलना, इन परेशानियों को कोई नहीं देख रहा. महिलाएं कह रही हैं कि जब सरकार पैसा पूरा ले रही है, तो सिलेंडर मिलने में इतनी दिक्क़तें क्यों हैं?
बचत करना हुआ नामुमकिन
आजकल सिर्फ गैस ही नहीं, बल्कि दूध और पेट्रोल-डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि सब चीजों के दाम बढ़ने से 'महंगाई' बेकाबू हो गई है. बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो, बीमारी का खर्च हो या घर की अन्य जिम्मेदारियां, इन सब के लिए जो थोड़ा-बहुत पैसा बचाकर रखा जाता था, वह अब महंगाई के कारण खत्म होता जा रहा है.
सरकार से उम्मीद
बलिया की महिलाओं का कहना है कि महंगाई की इस मार से घर की गृहस्थी चलाना बहुत कठिन होता जा रहा है. अगर सरकार ने जल्द ही महंगाई पर लगाम नहीं लगाई, तो आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा. महिलाएं सरकार से गुहार लगा रही हैं कि वे आम जनता की परेशानी को समझें और जरूरी चीजों के दाम कम करें, ताकि आम आदमी अपनी जिंदगी सुकून से जी सके.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !