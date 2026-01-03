Gorakhpur News: गोरखपुर में ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश, 36 महिलाएं और 4 पुरुष गिरफ्तार

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को निशाना बनाकर लूट करने वाले महिलाओं के खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. एसएसपी राजकरन नय्यर के निर्देश पर कैंट और रामगढ़ताल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 36 महिलाएं 4 पुरुष और एक किशोरी को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह के पास से चाकू, पेचकस, सेफ्टी पिन, नकली सांप-छिपकली, रस्सी और वाहन तक बरामद किए गए हैं. इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया.

अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था ये गिरोह

डर पैदा कर गहने उड़ाने का ये तरीका जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. ये वही गिरोह है जो सवारी बनकर ऑटो-टेम्पो में चढ़ता था. अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था और फिर सेफ्टी पिन चुभाकर ध्यान भटकाता था. नकली सांप-छिपकली दिखाकर लोगों के बीच डर पैदा कर कीमती गहनों पर हाथ साफ कर देता था.

30 महिलाएं और चार पुरुष गिरफ्तार- गुप्त सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र से 6 महिलाएं और 1 पुरुष और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र से 30 महिलाएं, 3 पुरुष और एक किशोरी को दबोच लिया. बरामद सामान में चाकू, पेचकस, सेफ्टी पिन, नकली सांप-छिपकली, चार पहिया वाहन शामिल हैं. एसपी सिटी अभिनव त्यागी के मुताबिक

धार्मिक और पर्यटन स्थल पर रखते थे नजर

यह गिरोह गोरखपुर समेत आसपास के जिलों, मऊ, जौनपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, देवरिया, संतकबीरनगर और कुशीनगर के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सक्रिय था. भीड़ देखकर पहले गाड़ी खड़ी करते और फिर आभूषण पहने हुई अकेली महिलाओं को अपने जाल में फंसाते थे. पुलिस अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और गिरोह से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है. इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और कितने लोग अब भी इनके जाल से बाहर हैं? पुलिस इसकी जांच कर रही है.

