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काम पर गया था दिलीप, लौटी लाश: गोरखपुर में पाइप लोडिंग के दौरान खौफनाक हादसा, मौके पर ही थमीं सांसें

Gorakhpur News: गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र स्थित सिक्टौर चौराहे पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पाइप ढुलाई के कार्य में लगा एक मजदूर हादसे का शिकार हो गया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:22 PM IST
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Worker crushed to death by crane
Worker crushed to death by crane

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई. पाइप लोडिंग के काम में जुटा मजदूर चलती क्रेन से नीचे गिर गया और वाहन के पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के देर से पहुंचने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय दिलीप कुमार पुत्र सर्वेश निवासी लखनपुर, जिला शाहजहांपुर के रूप में हुई है. दिलीप मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था और इन दिनों गोरखपुर में क्रेन की मदद से पाइप ले जाने के कार्य में लगा हुआ था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर काम के दौरान दिलीप अचानक चलती गाड़ी से नीचे गिर गया. इससे पहले कि वह संभल पाता, वह क्रेन के नीचे आ गया और वाहन का पहिया उसके सिर पर चढ़ गया. हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुर्घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन करीब 25 मिनट तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. लोगों का कहना है कि घटनास्थल से महज 300 मीटर की दूरी पर सहारा स्टेट पुलिस चौकी मौजूद है, इसके बावजूद पुलिस के पहुंचने में देरी हुई. इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एक परिवार का सहारा रहे 28 वर्षीय दिलीप कुमार की इस दर्दनाक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां एक ओर कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं हादसे के बाद पुलिस की कथित देरी को लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

और पढे़ं: संत कबीर नगर: कुआनो नदी में डूबने से सगे भाई-बहन की मौत, ननिहाल आए थे दोनों बच्चे

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