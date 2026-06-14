Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /गोरखपुर
  • /महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक, सीएम योगी ने दिया AI, स्पेस साइंस और आधुनिक कृषि का महामंत्र; 2032 के शताब्दी वर्ष की तैयारियां शुरू

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक, सीएम योगी ने दिया AI, स्पेस साइंस और आधुनिक कृषि का महामंत्र; 2032 के शताब्दी वर्ष की तैयारियां शुरू

Gorakhpur News: गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआई, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस साइंस और आधुनिक कृषि पर जोर दिया. 2032 के शताब्दी वर्ष को भव्य बनाने की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:32 PM IST
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक, सीएम योगी ने दिया AI, स्पेस साइंस और आधुनिक कृषि का महामंत्र; 2032 के शताब्दी वर्ष की तैयारियां शुरू
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
योगी का विजन 2032, AI, साइबर और स्पेस साइंस से लैस होंगे पूर्वांचल के युवा
Gorakhpur News2 min ago
2
Shahjahanpur News17 min ago
3
 Meerut News1 hr ago
4
Bhadohi News1 hr ago
5
Sant Kabir Nagar News2 hrs ago