गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की साधारण बैठक में मुख्यमंत्री और परिषद के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर एक बड़ा विजन पेश किया. सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में शिक्षा परिषद की संस्थाएं केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेंगी. उन्होंने शिक्षा, तकनीक और कृषि को जोड़कर क्षेत्र में एक नई क्रांति का आह्वान किया है.