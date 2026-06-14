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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की साधारण बैठक में मुख्यमंत्री और परिषद के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर एक बड़ा विजन पेश किया. सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में शिक्षा परिषद की संस्थाएं केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेंगी. उन्होंने शिक्षा, तकनीक और कृषि को जोड़कर क्षेत्र में एक नई क्रांति का आह्वान किया है.
1. अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त होंगे युवा
बदलती दुनिया की जरूरतों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि परिषद की सभी संस्थाओं में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी और स्पेस साइंस जैसे अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाया जाए. इस दौरान सीएम ने कहा कि युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल आधारित शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के बाद रोजगार के लिए भटकना न पड़े.
महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में संचालित 'महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' और 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा दी जाएगी.
2. किसानों की आय दोगुनी करने का अभियान
मुख्यमंत्री ने कृषि और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र और परिषद की संस्थाओं को मिलकर काम करने का निर्देश दिया, किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाए. उन्नत कृषि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप बदलाव
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी संस्थानों में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप होने चाहिए. पाठ्यक्रम युगानुकूल हों, जिससे छात्र बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें. उन्होंने अनुशासन, नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को संस्थानों की प्राथमिकता बताया.
4. महाविद्यालय का बदला गया नाम
बैठक में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक घोषणा भी की गई. परिषद के अंतर्गत आने वाले ''दिग्विजय नाथ एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय'' का नाम अब बदलकर ''दिग्विजय नाथ कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन'' कर दिया गया है.
5. वर्ष 2032 में मनेगा भव्य 'शताब्दी वर्ष'
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2032 में होने वाले शताब्दी वर्ष समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सभी संस्था प्रमुखों से एक विस्तृत कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करने को कहा है.
मुख्यमंत्री का संदेश
शिक्षा परिषद की स्थापना पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण के लिए हुई थी. बदलते समय के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों को खुद को अपडेट करना होगा ताकि हम जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सकें.