Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2970446
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

रामद्रोही तो हैं ही, कृष्णद्रोही भी हैं... गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला

Gorakhpur News: सीएम योगी गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 'विचार परिवार कुंटुंब स्नेह मिलन' कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. इस दौरान सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Gorakhpur News: यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने एक बार फ‍िर से सपा अध्‍यक्ष अखिलेश पर हमला बोला है. सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने अखिलेश यादव को कृष्‍णद्रोही करार दे दिया. सीएम योगी गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 'विचार परिवार कुंटुंब स्नेह मिलन' कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. पिछले दिनों दीपावली के दीयों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने क्रिसमस से प्रेरणा लेते हुए दीयों को छोड़कर लाइटों के इस्तेमाल की वकालत की. इसके बाद से लगातार वे भाजपा के निशाने पर हैं. 

'बुद्धि विरासत में नहीं म‍िलती'
सीएम योगी ने कहा कि कहावत है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है. बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है. बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है और कुछ लोगों की आदत होती है उनके जीवन भर उनका बचपन नहीं जाता है. इस प्रकार की हरकतें कर ही देंगे और यही हरकत आज भी करते हैं. उन्होंने कहा यह दीप जलाने की आवश्यकता क्या है यानी उनको दीपावली से नफरत है. अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्म भूमि और हिंदू तीर्थ से ही इनको नफरत होगी. 

'सनातन द्रोही हैं'  
सीएम योगी ने कहा कि आप याद करिए जब हम पंच तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा. मैंने कहा भाई कंस की भी लगा दीजिए. भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को वृंदावन को सजाएंगे संवारेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार हैं. आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं. आप उनकी लगाइए और यही बात उन्होंने इस बार भी यहां कही दीपावली के अवसर पर वह रामद्रोही ही नहीं कृष्ण द्रोही भी है. और सनातन त्योहारों के द्रोही भी है. किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के यह लोग कार्य करते है. यही परिवर्तन है.

Add Zee News as a Preferred Source

नवजागरण और आत्‍मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा 
सीएम योगी ने कहा कि संघ का 100वां वर्ष भारत के नवजागरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा. संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी भाई साहब ने कहा कि यह दीपोत्सव केवल दीपों का नहीं बल्कि विचार और संस्कारों का उत्सव है. कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, संस्कार और राष्ट्रभाव को और सशक्त बनाना बताया गया. गोरखपुर विभाग द्वारा आयोजित इस आयोजन में विचार परिवार के हजारों कार्यकर्ता और परिवारजन शामिल हुए. संघ के शताब्दी वर्ष में गोरखपुर से उठा राष्ट्रोत्सव का दीप, एकता और संस्कार का संदेश दे रहा है. 

TAGS

Yogi Adityanath

Trending news

jalaun news
जालौन में दर्दनाक हादसा, नहर में डूबने से दो की मौत, अभी तक नहीं हो पाई पहचान
Kanpur News
पत्‍नी का चल रहा था अफेयर, ससुर से की शिकायत तो दे दी धमकी, फ‍िर कर दिया कांड
Amroha News
यूपी के इस जिले की 576 ग्राम पंचायतों की बदलेगी तस्वीर,नालियां, सड़कें होंगे आधुनिक!
Buland Darwaza
यूपी में है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, ऊंचाई जानकर उड़ जाएंगे होश
Gorakhpur News
गोरखपुर में बवाल! शव पहुंचते ही पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल
Varanasi News
काशी के घाट पर विदेशी प्रेम का संगम, अमेरिकी दंपती ने हिंदू रीति से लिए सात फेरे
Ghaziabad News
दीपावली पर गाजियाबाद में 48 जगह लगी आग, फायर ब्रिगेड की सतर्कता से टला बड़ा हादसा!
Saharanpur news
पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई...पूर्व DGP के बेटे की मौत में नया मोड़
Uttarkashi News
बंद हो रहे गंगोत्री कपाट,हजारों श्रद्धालुओं के साथ निकलेगी मां गंगा की डोली
Chitrakoot Donkey Fair
यूपी के इस शहर में लगता है गधों का मेला, 300 साल पुराना इतिहास