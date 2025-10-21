रामद्रोही तो हैं ही, कृष्णद्रोही भी हैं... गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला

Gorakhpur News: सीएम योगी गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 'विचार परिवार कुंटुंब स्नेह मिलन' कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा.
Gorakhpur News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश पर हमला बोला है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कृष्णद्रोही करार दे दिया. सीएम योगी गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 'विचार परिवार कुंटुंब स्नेह मिलन' कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. पिछले दिनों दीपावली के दीयों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने क्रिसमस से प्रेरणा लेते हुए दीयों को छोड़कर लाइटों के इस्तेमाल की वकालत की. इसके बाद से लगातार वे भाजपा के निशाने पर हैं.
'बुद्धि विरासत में नहीं मिलती'
सीएम योगी ने कहा कि कहावत है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है. बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है. बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है और कुछ लोगों की आदत होती है उनके जीवन भर उनका बचपन नहीं जाता है. इस प्रकार की हरकतें कर ही देंगे और यही हरकत आज भी करते हैं. उन्होंने कहा यह दीप जलाने की आवश्यकता क्या है यानी उनको दीपावली से नफरत है. अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्म भूमि और हिंदू तीर्थ से ही इनको नफरत होगी.
'सनातन द्रोही हैं'
सीएम योगी ने कहा कि आप याद करिए जब हम पंच तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा. मैंने कहा भाई कंस की भी लगा दीजिए. भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को वृंदावन को सजाएंगे संवारेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार हैं. आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं. आप उनकी लगाइए और यही बात उन्होंने इस बार भी यहां कही दीपावली के अवसर पर वह रामद्रोही ही नहीं कृष्ण द्रोही भी है. और सनातन त्योहारों के द्रोही भी है. किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के यह लोग कार्य करते है. यही परिवर्तन है.
नवजागरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा
सीएम योगी ने कहा कि संघ का 100वां वर्ष भारत के नवजागरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा. संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी भाई साहब ने कहा कि यह दीपोत्सव केवल दीपों का नहीं बल्कि विचार और संस्कारों का उत्सव है. कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, संस्कार और राष्ट्रभाव को और सशक्त बनाना बताया गया. गोरखपुर विभाग द्वारा आयोजित इस आयोजन में विचार परिवार के हजारों कार्यकर्ता और परिवारजन शामिल हुए. संघ के शताब्दी वर्ष में गोरखपुर से उठा राष्ट्रोत्सव का दीप, एकता और संस्कार का संदेश दे रहा है.