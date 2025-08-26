UP News: अगर फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे बीजेपी , संजय निषाद की भाजपा को दो टूक

Sanjay Nishad to BJP: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का भाजपा से गठबंधन पर बड़ा बयान आया है. निषाद ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि हमसे कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भाजाप के सहयोगी दल से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शायद इन दिनों भाजपा से खफा चल रहे हैं उनके ताजा बयान से तो यही जाहिर होता है. उन्होंने सहयोगी दलों पर हो रहे अपशब्दों को बंद करने की सलाह देते हुए कहा कि सपा और बसपा से पार्टी में आए नेताओं से भाजपा को सावधान रहना चाहिए. संजय निषाद ने कहा, " हमने मछुआरों की लड़ाई शुरू की, आज उनका ये आंदोलन देशव्यापी बन चुका है. बीजेपी के चाहिये कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ भरोसे से चले."

इतना ही नहीं संजय निषाद ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी को लगता है हमसे कोई फायदा नहीं हो तो बीजेपी गठबंधन तोड़ सकती है.लेकिन निषाद पार्टी अपने आस्तित्व की लड़ाई अकेले भी लड़ने के लिए तैयार है.

संजय निषाद ने गोरखपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शुरू में वो अकेले लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया. यह सफलता हमें काफी संघर्षों के बाद मिली है. संजय निषाद ने ऐलान किया कि 31 को हम जनजाति दिवस मनाएंगे. उन्होंने कहा कि 2013 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं. शिल्पकारों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला लेकिन हमारे समाज को नहीं.हम अपने समाज को अनुसूचित जाति में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं.

संजय निषाद ने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर भाजपा अगर 403 की 403 टिकट समाज के साथ देती तो अच्छा रहता. 2024 में हमें कुछ नहीं मिला अब 2027 में देखना है, लेकिन मांगने की आवश्यकता नहीं है. जयप्रकाश निषाद हमारी पार्टी में आते हैं तो हम उन्हें टिकट देंगे. वो आरक्षण के लिए आवाज उठाएं, विधानसभा वगैरह में हमारे साथ चलें, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हम भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे.



संजय निषाद ने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके मार्गदर्शक हैं. एकता में बल होता है. हमें साथ मिलकर चलना चाहिये.

