यूपी के इन जिलों को सीएम योगी का तोहफा! लंबी दूरी पर भी 'हाईटेक' सफर का मजा

Gorakhpur To Ayodhya Varanasi E-buses: सुगम और प्रदूषण मुक्त यात्रा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार अब लंबी दूरी के रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने जा रही है. पूर्वांचल के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए गोरखपुर से जल्द ही 20 इलेक्ट्रिक बसें अलग-अलग रूटों पर दौड़ती नजर आएंगी. इन बसों के संचालन के लिए हाईटेक चार्जिंग स्टेशन भी लगभग तैयार हो चुका है, जिसके शुरू होते ही यात्रियों को नई ई-बस सेवा की सुविधा मिलने लगेगी.

20 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी

पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में योगी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. इसी कड़ी में अब गोरखपुर से अयोध्या, वाराणसी और नेपाल बॉर्डर सोनौली सहित कई महत्वपूर्ण शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है. क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार, गोरखपुर को पहले चरण में 20 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं. इनमें से छह बसें वाराणसी के लिए चलाई जाएंगी, जिनमें तीन बसें गाजीपुर मार्ग से और तीन बसें आजमगढ़ मार्ग से संचालित होंगी.

धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी

इसके अलावा तीन बसें अयोध्या, तीन बसें बलिया, तीन बसें सोनौली, तीन बसें तमकुहीराज और दो बसें लार रोड तक चलाई जाएंगी. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पूर्वांचल के प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. साथ ही डीजल बसों की तुलना में ये बसें प्रदूषण कम करेंगी और यात्रियों को आरामदायक सफर भी उपलब्ध कराएंगी. इन बसों के संचालन के लिए राप्तीनगर में हाईटेक ई-बस चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, जो लगभग तैयार हो चुका है. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इसी महीने के अंत तक चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद बसों का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा.

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डीजल खपत होगी कम

शुरुआती चरण में 20 बसों में से नौ बसें कचहरी बस स्टेशन से और 11 बसें गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से संचालित की जाएंगी. अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को आरामदायक और प्रदूषण मुक्त यात्रा मिलेगी. वहीं, डीजल की खपत कम होने से परिवहन निगम को भी आर्थिक लाभ होगा. कुल मिलाकर, गोरखपुर से शुरू होने जा रही यह ई-बस सेवा न सिर्फ यात्रियों की यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

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