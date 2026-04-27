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योगी सरकार का 'लव जिहाद' पर प्रहार.. महराजगंज में छात्रा को फंसाने वाले दो गिरफ्तार

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है. ताजा मामला महराजगंज जिले का है जहां 'लव जिहाद' के दो अलग-अलग मामलों ने हड़कंप मचा दिया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:56 PM IST
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योगी सरकार का 'लव जिहाद' पर प्रहार.. महराजगंज में छात्रा को फंसाने वाले दो गिरफ्तार

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है. ताजा मामला महराजगंज जिले का है जहां 'लव जिहाद' के दो अलग-अलग मामलों ने हड़कंप मचा दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने बिजली की तेजी से कार्रवाई करते हुए दो मुस्लिम आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है. पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि बहन-बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह सिर्फ जेल में है.

सातवीं की छात्रा और फरमान की साजिश

महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र में हुई घटना ने सबको चौंका दिया है. यहां एक हिंदू नाई परिवार की महज 13 साल की मासूम बच्ची को निशाना बनाया गया. आरोप है कि सण्डा खुर्द गांव के रहने वाले फरमान ने सोशल मीडिया (संभवतः इंस्टाग्राम या फेसबुक) के जरिए इस सातवीं की छात्रा से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसे घर से भगा ले गया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी सेराज की तलाश में पुलिस की टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं.

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नौवीं की छात्रा भी बनी शिकार, पुलिस ने दबोचा

दूसरा मामला फरेंदा थाना क्षेत्र का है, जहां एक 15 साल की नौवीं कक्षा की छात्रा को ग्राम जलालगढ़ निवासी एक मुस्लिम किशोर द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया. पिता की शिकायत पर पुलिस ने बिना समय गंवाए केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इन दोनों घटनाओं ने यह चिंता बढ़ा दी है कि किस तरह नाबालिगों को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है.

पुलिस की अपील

महराजगंज की इन घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन ने अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्सर अपनी पहचान छिपाकर या झूठे वादे करके किशोरियों को जाल में फंसाते हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि योगी सरकार में 'लव जिहाद' या 'लैंड जिहाद' जैसे किसी भी संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और कानून दोषियों की हड्डी-पसली एक करने के लिए तैयार है.

जीरो टॉलरेंस की नीति के तरह कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि योगी सरकार में लव जिहाद या ऐसे मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. किसी भी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. असली पहचान छिपाकर बहन-बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले किसी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा.

महराजगंज की घटनाएं

इन घटनाओं के बाद पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. महराजगंज की ये घटनाएं सिर्फ दो केस नहीं, बल्कि एक बड़े खास ट्रेंड की ओर इशारा करती हैं, जहां सोशल मीडिया और झूठे वादों के जरिए हिंदू बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है.

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