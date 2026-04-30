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योगी सरकार का श्रमिक परिवारों को बड़ा तोहफा, गोरखपुर में गूंजेगी 200 बेटियों की शहनाई

Gorakhpur News: योगी सरकार अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर गोरखपुर मंडल के श्रमिक परिवारों के लिए एक बहुत ही सराहनीय पहल करने जा रही है. एक मई को गोरखपुर के प्रसिद्ध चंपा देवी पार्क में एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें करीब 200 श्रमिक बेटियों के हाथ पीले किए जाएंगे. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:09 AM IST
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योगी सरकार का श्रमिक परिवारों को बड़ा तोहफा, गोरखपुर में गूंजेगी 200 बेटियों की शहनाई

गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर गोरखपुर मंडल के श्रमिक परिवारों के लिए एक बहुत ही सराहनीय पहल करने जा रही है. एक मई को गोरखपुर के प्रसिद्ध चंपा देवी पार्क में एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें करीब 200 श्रमिक बेटियों के हाथ पीले किए जाएंगे. 

जानिए क्या है पूरी बात 
दरअसल, यह पूरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 'कन्या विवाह सहायता योजना' के तहत आयोजित किया जा रहा है. सरकार का मकसद उन गरीब और मेहनतकश श्रमिकों की मदद करना है, जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते. इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें खुद प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर और कई बड़े नेता मेजबान के तौर पर मौजूद रहेंगे और नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद देंगे.

 हर एक जोड़े पर कुल एक लाख रुपये 
इस सामूहिक विवाह में गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिलों के श्रमिक परिवारों को शामिल किया गया है. सरकार की तरफ से हर एक जोड़े पर कुल एक लाख रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की जाएगी. इसमें से 85 हजार रुपये की बड़ी रकम सीधे बेटी के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि वह अपने गृहस्थ जीवन की अच्छी शुरुआत कर सके, जबकि बाकी के 15 हजार रुपये शादी के इंतजामों और आयोजन पर खर्च होंगे. चंपा देवी पार्क में शुक्रवार सुबह 11 बजे से शादियों का यह सिलसिला शुरू होगा, जिसके लिए श्रम विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

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उप श्रमायुक्त शक्तिसेन का कहना है कि इस बड़े आयोजन के जरिए सरकार श्रमिकों को यह संदेश देना चाहती है कि वे समाज में अकेले नहीं हैं और सरकार हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है. प्रशासन इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है कि धूप और गर्मी के मौसम में आने वाले परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. शादी की पूरी व्यवस्था विभाग की तरफ से की जाएगी, जिससे गरीब माता-पिता को कर्ज लेने या आर्थिक बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुल मिलाकर, श्रमिक दिवस पर होने वाला यह आयोजन न केवल 200 परिवारों के जीवन में खुशियां लाएगा, बल्कि यह सामाजिक बराबरी और महिला सम्मान की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा.

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