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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब कैंट थाना क्षेत्र में बने हुए रिंग रोड के किनारे मोहद्दीपुर स्थित रामगढ़ताल में एक युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मृतक के बारे में
पुलिस जांच में मृतक की पहचान रोहित साहनी पुत्र हरिश्चन्द्र साहनी,उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी तरकुलानी टोला मोहद्दीपुर के रूप में हुई. परिजनों के अनुसार रोहित 11 जून की शाम घर से निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे. परिवार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे, तभी शनिवार सुबह उनके शव मिलने की सूचना मिली.
घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से मिले तथ्यों और परिस्थितियों व सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. फिलहाल रामगढ़ताल में युवक का शव मिलने की घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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