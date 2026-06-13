पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. फिलहाल रामगढ़ताल में युवक का शव मिलने की घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.