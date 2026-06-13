Add Zee Business As A Preferred Source
App

रोहित की मौत आत्महत्या या कुछ और? रामगढ़ताल में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम

Gorakhpur News: रामगढ़ताल रिंग रोड के किनारे मोहद्दीपुर स्थित ताल में शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ देखा. शव दिखाई देने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 13, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:13 PM IST
रोहित की मौत आत्महत्या या कुछ और? रामगढ़ताल में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रोहित की मौत आत्महत्या या कुछ और? रामगढ़ताल में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम
Gorakhpur News1 min ago
2
lakhimpur kheri news26 min ago
3
aayodhya ram mandir45 min ago
4
jalaun news1 hr ago
5
hindon river1 hr ago