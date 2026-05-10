गोरखपुर में युवक ने विद्यालय में फांसी लगाकर दे दी जान, युवती पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप

गोरखपुर न्यूज/नागेंद्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां के पूर्व प्रधान के 30 वर्षीय पुत्र धीरज सिंह ने अपने ही इंटर कॉलेज के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने न केवल परिवार को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि सुसाइड नोट में किए गए खुलासों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

विद्यालय के कमरे में मिला शव

मृतक धीरज सिंह (30 वर्ष), जो दिनेश सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, रोज की भांति रात का भोजन करने के बाद अपने विद्यालय में सोने के लिए गए थे. सुबह जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटे, तो उनका छोटा भाई उन्हें जगाने पहुंचा. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और बार-बार आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. अनहोनी की आशंका होने पर जब परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए. धीरज का शव पंखे की कुंडी से रस्सी के सहारे लटक रहा था.

सुसाइड नोट और सोशल मीडिया स्टेटस ने मचाया हड़कंप

इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब यह पता चला कि आत्महत्या से ठीक पहले धीरज ने अपने मोबाइल पर एक स्टेटस लगाया था. इस स्टेटस में एक सुसाइड नोट की तस्वीर साझा की गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की पूरी कहानी बयां की है. धीरज ने अपनी एक तथाकथित प्रेमिका पर धोखा देने और ब्लैकमेल करने का सीधा आरोप लगाया है.

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फर्जी केस में फंसाने का दबाव

नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि युवती के पिता और मौसी के लड़कों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसके परिवार को फर्जी केस में फंसाने का दबाव बनाया था. धीरज ने सुसाइड नोट में अपने परिवार से माफी मांगते हुए इन सभी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है.

परिजनों में कोहराम और गांव में मातम

धीरज चार भाइयों में सबसे बड़े थे और अभी अविवाहित थे. उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. गांव के एक होनहार युवक के इस तरह चले जाने से पूरे इब्राहिमपुर गांव में मातम पसरा हुआ है. ग्रामीणों के बीच प्रेम प्रसंग और धमकी के इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

पुलिसिया कार्रवाई और फॉरेंसिक जांच

घटना की सूचना मिलते ही चौरी चौरा पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार, युवक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है और सुसाइड नोट की लिखावट की जांच की जा रही है. डिजिटल साक्ष्यों (स्टेटस और कॉल रिकॉर्ड) के आधार पर आरोपियों की पहचान और संलिप्तता की पुष्टि की जाएगी. परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.