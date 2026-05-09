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3 महीने पहले बसी थी दुनिया... खाने को लेकर विवाद बना खूनी संघर्ष, शादी समारोह में युवक की हत्या से उजड़ा परिवार

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर खाने के दौरान कपड़ों पर भोजन गिरने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 09, 2026, 01:10 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक शादी समारोह उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया, जब खाने के दौरान कपड़ों पर भोजन गिरने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. बारात में शामिल कुछ युवकों के बीच कहासुनी के बाद जमकर लाठी-डंडे, ईंट और पत्थर चले, जिसमें एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, खाने के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां की है घटना?
यह घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर स्थित ताड़ीखाना इलाके में बने बघेल मैरिज हॉल की है, जहां बीती रात शादी समारोह के दौरान बारात में अचानक बवाल हो गया. देखते ही देखते शादी की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, आवास विकास कॉलोनी स्थित पानी टंकी के पास रहने वाले युवक की बारात बिछिया इलाके के ताड़ीखाना स्थित बघेल मैरिज हॉल में आई थी. शादी समारोह में बराती खाना खा रहे थे, तभी एक युवक के कपड़ों पर अचानक खाना गिर गया. इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

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प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामूली विवाद अचानक उग्र हो गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और लाठी-डंडों के साथ ईंट-पत्थर चलने लगे. आरोप है कि इसी दौरान कुछ दबंग युवकों ने सुमित कुमार नामक युवक को घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. गंभीर चोट लगने के बाद सुमित जमीन पर गिर पड़ा. वहीं, एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मैरिज हॉल में भगदड़ और अफरा-तफरी मच गई.

डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया
सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुमित कुमार को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही शादी समारोह में मातम छा गया और परिजनों में चीख-पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि मृतक सुमित कुमार की महज तीन महीने पहले ही शादी हुई थी. उसकी मां रेलवे में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत हैं. बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

अधिकारियों के मुताबिक
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है. अधिकारियों के मुताबिक, मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

मैरिज हॉल की कर्मचारी ने क्या बताया?
मैरिज हॉल की कर्मचारी आशा सिंह ने बताया कि बारात में आए लोगों के बीच खाने के दौरान मारपीट हो गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. उन्होंने दावा किया कि बारात में शामिल कुछ लोग नशे में थे. घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस कई लोगों को पकड़कर थाने ले गई. फिलहाल, खाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद एक युवक की जान ले चुका है. शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

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