मेरी शादी करवा दो....जिद में टावर पर चढ़ा युवक! डेढ़ घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर में जब एक युवक शादी की जिद को लेकर अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर पर चढ़ते देख आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई.
संतकबीरनगर न्यूज/नीरज त्रिपाठी : उत्तर प्रदेश संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र अंतर्गत महुली कस्बे में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक शादी की जिद को लेकर अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर पर चढ़ते देख आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था.
जानें पूरा मामला क्या ?
खबर के अनुसार, युवक पहले से ही उत्तेजित हालत में था. जब लोगों ने उसे टावर पर चढ़ने से रोका तो उसने साफ कहा कि जब तक उसकी शादी नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगा. धीरे-धीरे युवक टावर पर ऊपर चढ़ता चला गया, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही महुली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए युवक से नीचे उतरने की अपील की. पुलिसकर्मियों ने समझाया कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन युवक लगातार शादी कराने की मांग पर अड़ा रहा.
डेढ़ घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा
मोबाइल टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब डेढ़ घंटे तक चलता रहा। इस दौरान पुलिस, स्थानीय लोग और परिजन युवक को समझाने में लगे रहे। टावर के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई और लोग सांसें थामे पूरे घटनाक्रम को देखते रहे.काफी मशक्कत और समझाइश के बाद पुलिस ने युवक को उसकी शादी कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद युवक धीरे-धीरे टावर से नीचे उतरा. युवक के सुरक्षित नीचे उतरते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा युवक
बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है और इसी वजह से वह इस तरह का कदम उठा बैठा. घटना के बाद पुलिस ने युवक को समझा-बुझाकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक को टावर पर चढ़े हुए और नीचे मौजूद लोगों की भीड़ को साफ देखा जा सकता है.
पुलिस ने लोगों से की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. समय रहते सूचना देने से बड़ा हादसा टल सका.
