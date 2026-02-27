महराजगंज में हाई-वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी से शादी की जिद में 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी प्रेमिका

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब निचलौल थाना क्षेत्र के डोमा काटी गांव में 18 वर्षीय युवती प्रेमी से शादी की जिद को लेकर करीब 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सुबह करीब 5 बजे हुई इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस-प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा.

5 घंटे तक चला ड्रामा

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही. कुछ देर बाद उसने ऊपर से एक पर्ची फेंकी, जिसमें प्रेमी फारुक और उसके परिजनों के मोबाइल नंबर लिखे थे. पर्ची में युवती ने लिखा था कि अगर फारुक वापस नहीं आया तो वह जहर खा लेगी. युवती का आरोप था कि 12 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शादी की बात भी तय थी, लेकिन हाल ही में युवक ने शादी से इनकार कर दिया और नेपाल चला गया.

नेपाल से बुलाया गया प्रेमी

पुलिस ने पर्ची में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर युवक को नेपाल से तत्काल लौटने के लिए कहा. बताया जा रहा है कि गांव से नेपाल की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, इसलिए युवक कुछ ही घंटों में मौके पर पहुंच गया. मौके पर पहुंचकर युवक और पुलिसकर्मियों ने युवती को काफी समझाया. युवती ने आशंका जताई कि अगर वह नीचे उतरी तो युवक फिर से भाग सकता है. इस पर पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोनों पक्षों से बात कर उचित कार्रवाई की जाएगी. करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद युवती टावर से नीचे उतर आई. इसके बाद पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने चली गई.

परिवार और पुलिस का बयान

जानकारी के मुताबिक युवती के पिता खेती-किसानी करते हैं और उसकी चार बहनों की शादी हो चुकी है. परिवार का कहना है कि पहले दोनों की शादी तय थी, लेकिन युवक के मना करने पर विवाद बढ़ा. निचलौल थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया है. दोनों की उम्र और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. परिवार की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है.

