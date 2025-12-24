Gorakhpur: कॉल बनी 'काल'! घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा, खेत में मिली लाश

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कोल कटाई टीकर मार्ग के किनारे स्थित खेत में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान सहजनवा थाना क्षेत्र के गांव कुआवल कला निवासी 35 वर्षीय विशाल यादव पुत्र श्री प्रकाश यादव के रूप में हुई. विशाल मंगलवार की रात को मोबाइल पर काल आने के बाद घर से निकला था और फिर रात में घर वापस नहीं लौटा फिर अगली बुधवार की सुबह खेत में उसकी लाश मिली. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई है.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतक के चेहरे और सिर पर गहरी चोटों के निशान मौके पर संघर्ष के सबूत के कारण परिवार के लोग युवक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं और गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ-गोरखपुर फोरलेन जाम कर दिया! यह पूरा मामला सहजनवा थाना क्षेत्र का है. जहां 35 वर्षीय विशाल यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है.

कॉल आने के बाद घर से निकला

मंगलवार रात विशाल यादव के मोबाइल पर अचानक एक फोन आया. उसने परिवार से कहा थोड़ी देर में लौटता हूं और घर से निकल गया लेकिन वह वापस कभी नहीं लौटा. बुधवार सुबह ग्रामीण टहलने निकले तो गेहूं के खेत में विशाल का शव पड़ा मिला. चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे.आस-पास मिट्टी उखड़ी हुई थी स्पष्ट तौर पर संघर्ष के संकेत मौजूद थे.सूचना पर पहुंची सहजनवा पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान कराई.

परिवार का हत्या का आरोप

परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है. विशाल यादव मुंबई में कारपेंटर का काम करता था.दो भाइयों में सबसे बड़ा. परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी. डेढ़ महीने पहले पिता की मौत के बाद वह घर लौटा था. दो दिन बाद फिर से मुंबई जाने की तैयारी थी. शादी की बातचीत चल रही थी रिश्ता लगभग तय हो चुका था. लेकिन एक फोन कॉल ने उसकी जिंदगी छीन ली. हत्या से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लखनऊ-गोरखपुर फोरलेन को भीटी रावत में कुछ समय के लिए जाम कर दिया. जिससे सड़क पर सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए और यात्री परेशान होते दिखे थोड़ी देर बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह सड़क मार्ग के जाम को खुलवा दिया.

क्या बोले सीओ गीडा?

सीओ गीडा कमलेश सिंह का कहना है कि घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. कॉल डिटेल और सभी तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. हर एंगल से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. वहीं फोन कॉल के पीछे कौन था? विशाल को किसने बुलाया? और क्यों उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई? इन सवालों के जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से सामने आएंगे. लेकिन फिलहाल गोरखपुर में इस हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है.