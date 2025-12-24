Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3051911
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur: कॉल बनी 'काल'! घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा, खेत में मिली लाश

Gorakhpur News: गोरखपुर में सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कोल कटाई टीकर मार्ग के किनारे स्थित खेत में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मंगलवार की रात मोबाइल पर कॉल आने के बाद वह घर से निकला था और फिर घर वापस नहीं लौटा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कोल कटाई टीकर मार्ग के किनारे स्थित खेत में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान सहजनवा थाना क्षेत्र के गांव कुआवल कला निवासी 35 वर्षीय विशाल यादव पुत्र श्री प्रकाश यादव के रूप में हुई. विशाल मंगलवार की रात को मोबाइल पर काल आने के बाद घर से निकला था और फिर रात में घर वापस नहीं लौटा फिर अगली बुधवार की सुबह खेत में उसकी लाश मिली. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई है.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
मृतक के चेहरे और सिर पर गहरी चोटों के निशान मौके पर संघर्ष के सबूत के कारण परिवार के लोग युवक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं और गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ-गोरखपुर फोरलेन जाम कर दिया! यह पूरा मामला सहजनवा थाना क्षेत्र का है. जहां 35 वर्षीय विशाल यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है.

कॉल आने के बाद घर से निकला
मंगलवार रात विशाल यादव के मोबाइल पर अचानक एक फोन आया. उसने परिवार से कहा थोड़ी देर में लौटता हूं और घर से निकल गया लेकिन वह वापस कभी नहीं लौटा. बुधवार सुबह ग्रामीण टहलने निकले तो गेहूं के खेत में विशाल का शव पड़ा मिला. चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे.आस-पास मिट्टी उखड़ी हुई थी स्पष्ट तौर पर संघर्ष के संकेत मौजूद थे.सूचना पर पहुंची सहजनवा पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान कराई. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार का हत्या का आरोप
परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है. विशाल यादव मुंबई में कारपेंटर का काम करता था.दो भाइयों में सबसे बड़ा. परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी. डेढ़ महीने पहले पिता की मौत के बाद वह घर लौटा था. दो दिन बाद फिर से मुंबई जाने की तैयारी थी. शादी की बातचीत चल रही थी रिश्ता लगभग तय हो चुका था. लेकिन एक फोन कॉल ने उसकी जिंदगी छीन ली. हत्या से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लखनऊ-गोरखपुर फोरलेन को भीटी रावत में कुछ समय के लिए जाम कर दिया. जिससे सड़क पर सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए और यात्री परेशान होते दिखे थोड़ी देर बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह सड़क मार्ग के जाम को खुलवा दिया. 

क्या बोले सीओ गीडा?
सीओ गीडा कमलेश सिंह का कहना है कि घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. कॉल डिटेल और सभी तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. हर एंगल से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. वहीं फोन कॉल के पीछे कौन था? विशाल को किसने बुलाया? और क्यों उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई? इन सवालों के जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से सामने आएंगे. लेकिन फिलहाल गोरखपुर में इस हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

UP Winter Session
'आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे... ', सदन में गरजे डिप्टी सीएम
Fatehpur News
फतेहपुर में सौ साल पुरानी मजार पर हथौड़ों से वार! बजरंग दल कार्यकर्ता हिरासत में
Chandauli News
चंदौली में PWD की जमीन पर खुलेआम अतिक्रमण, सड़क चौड़ीकरण से पहले कब्जा
uttarakhand cabinet meeting
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
Barabanki News
बाराबंकी की पूजा पाल बनीं देश की प्रेरणा, मिलेगा पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
Lalitpur news
चपरासी की नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी! नियुक्ति पत्र बांटने वाला ठग गिरफ्तार
Electricity rates in UP
स्मार्ट मीटर से जनता की जेब पर 'करंट'! यूपी में महंगी होगी बिजली
prayagraj news
BSP नेता की बढ़ी मुश्किलें, पूर्व प्रत्याशी ने लगाए धोखाधड़ी और जानलेवा हमले के आरोप
Mahoba news
फ्री फायर गेम की लत ने 12 साल के बच्चे को बनाया चोर, लाखों के आभूषण-नकदी लेकर फरार
UP Encounter
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, गौतस्कर और मासूम से रेप के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार