जिद्दी आशिक का खौफनाक अंजाम! बोरे में मिला हाथ-पैर बंधा शव, विरोध के बाद भी 6 साल तक प्रेमिका से मिलना नहीं छोड़ा

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब आमी नदी किनारे बोरे में बंद एक युवक का शव बरामद हुआ. युवक के हाथ-पैर रस्सी से बंधे थे और गला धारदार हथियार से रेता गया था. मृतक की पहचान सहजनवा क्षेत्र के टिकरिया निवासी 30 वर्षीय आदित्य साहनी के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आ रहा है.

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि मृतक युवक का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था. सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 में युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद वह जेल भी गया था. अप्रैल 2026 में युवती की शादी हो जाने के बावजूद युवक उससे मिलने जुलने के लिए आता-जाता था. इसी को लेकर दोनों पक्षों में कई बार विवाद भी हुआ था. इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को बोरे में भरकर नदी किनारे फेंक दिया गया ताकि पहचान छिपाई जा सके. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 12 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है.

नदी में बोरे में मिला शव

पूरा मामला गीडा थाना और हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के भरसांड स्थित सेमरहवा बाबा मंदिर के पास का है. सोमवार सुबह ग्रामीण जब आमी नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें नदी में एक संदिग्ध बोरा दिखाई दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जब बोरा खुलवाया तो अंदर युवक का शव देखकर हर कोई दहल उठा. युवक के हाथ-पैर रस्सी से कसकर बांधे गए थे, जबकि गले पर धारदार हथियार से रेते जाने के गहरे निशान मिले. घटनास्थल की स्थिति देखकर पुलिस को आशंका हुई कि हत्या कहीं और की गई और शव यहां लाकर फेंका गया.

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जांच में मृतक की पहचान आदित्य साहनी पुत्र राजेश निवासी ग्राम टिकरिया थाना सहजनवा के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि आदित्य का ननिहाल खजनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर में है और वह अक्सर वहां आता-जाता था. इसी दौरान उसका गांव की एक युवती से प्रेम संबंध हो गया था. इस रिश्ते को लेकर युवती के परिजनों और युवक के बीच कई बार विवाद भी हुआ था. रविवार शाम युवक किसी काम से रुद्रपुर पहुंचा था.

कैसे हुई युवक की हत्या

आरोप है कि वहीं कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. इसके बाद उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई और फिर कटघर इलाके में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर गीडा और हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित आमी नदी किनारे फेंक दिया गया. दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 12 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. चार नामजद आरोपियों समेत कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फोरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

हत्याकांड पर पुलिस का बयान

घटना को लेकर एसपी नॉर्थ ने बताया कि युवक के शव की पहचान हो चुकी है. हत्या के मामले में 12 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

दिनदहाड़े मिली इस खौफनाक लाश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. जिस बेरहमी से युवक के हाथ-पैर बांधकर उसका गला रेता गया, उससे साफ है कि हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रेम प्रसंग की इस कहानी में कौन-कौन शामिल है और आदित्य की हत्या के पीछे असली साजिश क्या थी.