चाकू से ताबड़तोड़ वार... कुशीनगर में दिनदहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप; पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका

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कुशीनगर/प्रमोद कुमार गौड़: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सोमवार को दिनदहाड़े हुई हत्या की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के जंगल पंचरुखिया स्थित धनुष टोली गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.
ताबड़तोड़ चाकू के वार से गई जान
पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान गांव निवासी हीरालाल पुत्र घरभरन के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने युवक पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों की विस्तृत पुष्टि हो सके.
हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के आधार पर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें सक्रिय
हत्या की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया है.
गांव में पुलिस बल तैनात
वारदात के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.