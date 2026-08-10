घर में घुसकर कुदाल से युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ था विवाद, घटना की जांच में जुटी पुलिस

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महराजगंज/अमित त्रिपाठी: महराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र खड़खोड़ा गांव में रविवार की रात को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुरानी रंजिश और कथित प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में 28 वर्षीय युवक की कुदाल से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मामले की जांच शुरू कर दी है.
बता दें कि खड़खोड़ा गांव निवासी हजारी (28) पुत्र राजकुमार मछली पालन का काम करता था. रविवार देर रात को कुछ लोग उसके घर पहुंचे. इसी दौरान किसी पुराने विवाद और कथित प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी. आरोप है कि इसी दौरान हजारी पर कुदाल से हमला कर दिया गया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा और अचेत हो गया. परिजनों ने आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सीएचसी लोटन जनपद सिद्धार्थनगर लेकर गये जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना पर पुलिस ने बताया
इस सम्बन्ध में बृजमनगंज पुलिस ने बताया की शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज आग्रिम कार्रवाई कार्यवाही की जा रही है. तहरीर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और इस पूरे घटना की जांच की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एक बाल अपचारी समेत दो लोगों को हिरासत से लेकर पूछताछ की जारी है.
लखनऊ में युवक की हत्या
लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र में फैजुल्लागंज निवासी शुभम सोनी की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के मुताबिक शुभम शनिवार शाम दोस्तों को बुलाने पर घर से बाहर गया था और देर रात घर के बाहर अचेत अवस्था में शुभम मिला. परिजन आनन-फानन में शुभम को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुभम की मां मालती ने दोस्तों पर मारपीट कर शुभम की हत्या का आरोप लगाया है.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घरवालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि शुभम की हत्या कैसे हुई.