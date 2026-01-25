Advertisement
गोरखपुर में भूमि विवाद का खूनी खेल ! भावी प्रधान की गोली मारकर हत्या

Gorakhpur News:  गोरखपुर में जमीन को लेकर पट्टीदारों के बीच चल रहे झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:10 PM IST
गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस वक्त एक सनसनीखेज मामला सामने आई है. जहां पुराने भूमि विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पट्टीदारों के बीच चल रहे झगड़े में घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. इस घटना में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे 35 वर्षीय युवक पंकज निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका छोटा भाई रामनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
रविवार को दुबौली गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पट्टीदारों के बीच चल रहे पुराने भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि पंकज निषाद के चचेरे भाइयों ने विवाद के दौरान उसके घर में घुसकर एकनाली बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी.अचानक हुई गोलीबारी से परिवार के लोग संभल भी नहीं पाए. गोली पंकज के पेट में जा लगी, जबकि बीच-बचाव में आया उसका छोटा भाई रामनाथ भी गोली लगने से घायल हो गया.

अस्पताल ले जाते समय बिगड़ी हालत
घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को परिजन आनन-फानन में सीएचसी ब्रह्मपुर लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद पंकज की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया. हालांकि, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया. पंकज की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में तनाव और बढ़ गया.

पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा था मृतक
बताया जा रहा है कि मृतक पंकज निषाद आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा था और गांव में उसकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी. इसी वजह से वह लगातार सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय था. ग्रामीणों का कहना है कि भूमि विवाद को लेकर पहले भी कई बार कहासुनी और झगड़े हो चुके थे, लेकिन इस बार विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया.

चार आरोपी हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही झंगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. पुलिस ने मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

गांव में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात
हत्या की घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है. इस हत्याकांड ने एक बार फिर जमीन के विवाद में बढ़ती हिंसा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

