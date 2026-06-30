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हरदोई में 11 साल की मासूम से गैंगरेप, पुलिस पर ही पीड़िता पिता ने लगाए संगीन आरोप; CM से इंसाफ की गुहार

Hardoi Gangrape Crime News: हरदोई से एक 11 वर्षीय मासूम दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस अमानवीय घटना के बाद पीड़ित पिता ने स्थानीय पुलिस पर जो संगीन आरोप लगाए हैं, उसने महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 30, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:18 AM IST
हरदोई में 11 साल की मासूम से गैंगरेप, पुलिस पर ही पीड़िता पिता ने लगाए संगीन आरोप; CM से इंसाफ की गुहार
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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