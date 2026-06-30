/हरदोई में 11 साल की मासूम से गैंगरेप, पुलिस पर ही पीड़िता पिता ने लगाए संगीन आरोप; CM से इंसाफ की गुहार

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Hardoi Crime News/ आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में कानून-व्यवस्था और खाकी को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय मासूम दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है. इस अमानवीय घटना के बाद पीड़ित पिता ने स्थानीय पुलिस पर जो संगीन आरोप लगाए हैं, उसने महकमे में हड़कंप मचा दिया है.
पुलिस पर पीड़ित पिता ने लगाए संगीन आरोप
पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी बेटी को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी की गई और जब वे न्याय मांगने थाने पहुंचे, तो पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही गांजा लगाकर जेल में डालने की धमकी दे डाली. यही नहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों ने पीड़ित बच्ची को ही बुरी तरह मारा-पीटा और डराया-धमकाया है.
क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल, पीड़ित परिवार मूल रूप से हरदोई जिले के हरपालपुर क्षेत्र का रहने वाला है और बीते 10 साल से कानपुर में रहकर ऑटो चलाता था. आरोप है कि उनके अपार्टमेंट के नीचे रहने वाले मुख्य आरोपी राहुल तिवारी, प्रशांत, उसकी पत्नी प्रिया और गुड्डू ने 14 जून को भी बच्ची को अगवा किया था. उस समय डायल 112 की शिकायत के बाद पुलिस की सहायता से आरोपियों ने बच्ची को छोड़ दिया था.
आरोप है कि इस घटना से डरा-सहमा परिवार मासूम की सुरक्षा के लिए उसे उसके नाना के घर छोड़ आया, लेकिन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने 22 जून को मासूम को वहां से भी बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया.
टालमटोल करती रही पुलिस-पीड़ित पिता
पीड़ित पिता का आरोप है कि 22 जून को ही सूचना देने के बावजूद बिलग्राम थाना पुलिस ने टालमटोल की और अगले दिन 23 जून को मुकदमा दर्ज किया. पीड़ित पिता का दावा है कि मामले के विवेचक दीप नारायण पांडेय लगातार आरोपियों के संपर्क में थे और फोन पर बात कर रहे थे, जबकि पीड़ित परिवार से कहते थे कि लोकेशन नहीं मिल रही है.
होश में आते ही पीड़िता ने क्या बताया?
पिता का आरोप है कि उन्हें थाने से भगाया गया. बच्ची से मिलने तक नहीं दिया गया और केस दबाने के लिए शुरुआत में पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट जैसी धाराएं भी नहीं जोड़ी गईं. हद तो तब हो गई जब विवेचक ने पीड़ित परिवार को ही गांजा लगाकर जेल में डालने की धमकी दे डाली. पिता का आरोप हैं कि मेरी बेटी जब होश में आई तो उसने बताया कि प्रशासन और पुलिसवालों ने भी उसे डराया, धमकाया और बहुत मारा है. विवेचक दीप नारायण पांडेय ने भी मेरी बेटी को मारा है. इसी वजह से मेरी बच्ची अब पुलिस के सामने जाने से भी बुरी तरह डर रही है.
आरोपी पीड़ित परिवार को दे रहा धमकी
पीड़ित पिता ने एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी राहुल तिवारी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह वारदात के बाद भी लगातार फोन कर उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दे रहा है. उसके मुताबिक, आरोपी राहुल तिवारी फोन पर कह रहा है कि 10-20 लाख रुपये ले लो और बेटी को बेच लो, मामला खत्म करो. अगर इस मामले में तुमने कुछ भी आगे किया, तो तुम सबको गोली से मार देंगे.
पीड़ित परिवार ने चंद्रशेखर आजाद से मांगी मदद
पिता ने बताया कि उनके पास आज भी उस आरोपी की कॉल डिटेल्स मौजूद हैं, जिसने अभी 1-2 घंटे पहले भी फोन करके धमकी दी है. काफी दिनों तक जब स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई,तो पीड़ित परिवार ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से संपर्क साधने की कोशिश की. जैसे ही मामले के तूल पकड़ने की भनक पुलिस को लगी. महकमा तुरंत एक्टिव हुआ और इसके कुछ ही घंटों बाद आरोपी बच्ची को बदहवास हालत में छोड़ गए.
मामले पर क्या बोली पुलिस?
हालांकि, पुलिस का दावा है कि बच्ची 28 जून को खुद चलकर थाने आई थी. वर्तमान में पीड़िता अत्यधिक ब्लीडिंग और गहरे सदमे के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां वह बोलने की स्थिति में भी नहीं है. इस पूरे मामले के गरमाने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की अपील की है.
सीएम योगी चंद्रशेखर आजाद की अपील
चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर इस घटना को अमानवीय व सूबे की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि बेटियों को संवेदनशील पुलिस व्यवस्था कब मिलेगी? आजाद ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पीड़िता को तत्काल सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मामले की निष्पक्ष व समयबद्ध जांच कर पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट की सख्त धाराएं जोड़ी जाएं. साथ ही, पीड़ित परिवार को धमकाने और मासूम बच्ची के साथ थाने में लापरवाही,संवेदनहीनता व मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों तथा महिला पुलिसकर्मियों पर सख्त विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाए.
आरोपों को पुलिस ने बताया निराधार
वहीं, इस मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. सीओ बिलग्राम रामसूरत सोनकर का कहना है कि वादी की तहरीर पर 23 जून को ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और पुलिस टीमें पीड़िता की तलाश कर रही थीं. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता 28 जून को स्वयं थाने आई थी, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है. पुलिस ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट,अभद्रता या मासूम बच्ची को डराने-धमकाने और मारने के आरोपों को पूरी तरह निराधार, असत्य और गलत बताया है. पुलिस का कहना है कि कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सभी नामजद आरोपी फरार हैं और पुलिस टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं.
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