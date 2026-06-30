/हरदोई में 11 साल की मासूम से गैंगरेप, पुलिस पर ही पीड़िता पिता ने लगाए संगीन आरोप; CM से इंसाफ की गुहार

होश में आते ही पीड़िता ने क्या बताया?

पिता का आरोप है कि उन्हें थाने से भगाया गया. बच्ची से मिलने तक नहीं दिया गया और केस दबाने के लिए शुरुआत में पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट जैसी धाराएं भी नहीं जोड़ी गईं. हद तो तब हो गई जब विवेचक ने पीड़ित परिवार को ही गांजा लगाकर जेल में डालने की धमकी दे डाली. पिता का आरोप हैं कि मेरी बेटी जब होश में आई तो उसने बताया कि प्रशासन और पुलिसवालों ने भी उसे डराया, धमकाया और बहुत मारा है. विवेचक दीप नारायण पांडेय ने भी मेरी बेटी को मारा है. इसी वजह से मेरी बच्ची अब पुलिस के सामने जाने से भी बुरी तरह डर रही है.