Hardoi News: हवा में घुली जानलेवा गैस, प्राइवेट स्कूल में एक के बाद एक 13 बच्चे हुए बेहोश

हरदोई न्यूज/आशीष दिवेदी : उत्तर प्रदेश के हरदोई के संडीला कस्बे स्थित लाइंस पब्लिक स्कूल में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कक्षा में बैठे कई बच्चे अचानक एक-एक कर बेहोश होने लगे. शिक्षक और स्टाफ कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हालात बिगड़ गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत बच्चों को नजदीकी निजी अस्पताल भिजवाया.

क्या है पूरा मामला ?

डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की हालत बिगड़ने के पीछे किसी गैस के रिसाव या रासायनिक तत्व के संपर्क में आने की आशंका जताई जा रही ह. कुल 13 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है. बाकी बच्चों का इलाज संडीला में जारी है, जहां मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.

प्रशासन और मेडिकल टीम अलर्ट, स्कूल परिसर की जांच शुरू

घटना की खबर मिलते ही सीएचसी अधीक्षक, डॉक्टरों की टीम, एसडीएम, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड स्कूल पहुंच गए। टीमों ने पूरे स्कूल परिसर की जांच की और संभावित गैस या रसायन के स्रोत का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। फायर ब्रिगेड द्वारा कई कमरों की जांच की गई, जबकि मेडिकल टीम ने बच्चों के संपर्क में आए स्थानों का निरीक्षण कर सैंपल इकट्ठा किए।

स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

घटना के बाद स्कूल ने तुरंत छुट्टी घोषित कर दी, जिसके बाद अभिभावकों की भारी भीड़ स्कूल परिसर में जमा हो गई. अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई. कई अभिभावकों ने सवाल उठाया कि स्कूल में आखिर ऐसी कौन-सी स्थिति बनी कि बच्चों की हालत अचानक खराब हो गई.

जांच जारी, बच्चों की हालत पर नजर

स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच कर रहा है. फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों का उपचार जारी है.प्रशासन ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्चों के बेहोश होने की असली वजह क्या थी.

