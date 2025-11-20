Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3011242
Zee UP-UttarakhandHardoi

Hardoi News: हवा में घुली जानलेवा गैस, प्राइवेट स्कूल में एक के बाद एक 13 बच्चे हुए बेहोश

Hardoi News: हरदोई के एक स्कूल में अचानक गैस या केमिकल रिएक्शन की आशंका से 13 बच्चे बेहोश हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक बच्चे को लखनऊ रेफर किया गया। प्रशासन और मेडिकल टीम जांच में जुटी है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

हरदोई न्यूज/आशीष दिवेदी : उत्तर प्रदेश के हरदोई के संडीला कस्बे स्थित लाइंस पब्लिक स्कूल में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कक्षा में बैठे कई बच्चे अचानक एक-एक कर बेहोश होने लगे. शिक्षक और स्टाफ कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हालात बिगड़ गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत बच्चों को नजदीकी निजी अस्पताल भिजवाया.

क्या है पूरा मामला ? 
डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की हालत बिगड़ने के पीछे किसी गैस के रिसाव या रासायनिक तत्व के संपर्क में आने की आशंका जताई जा रही ह.  कुल 13 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है. बाकी बच्चों का इलाज संडीला में जारी है, जहां मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.

प्रशासन और मेडिकल टीम अलर्ट, स्कूल परिसर की जांच शुरू
घटना की खबर मिलते ही सीएचसी अधीक्षक, डॉक्टरों की टीम, एसडीएम, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड स्कूल पहुंच गए। टीमों ने पूरे स्कूल परिसर की जांच की और संभावित गैस या रसायन के स्रोत का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। फायर ब्रिगेड द्वारा कई कमरों की जांच की गई, जबकि मेडिकल टीम ने बच्चों के संपर्क में आए स्थानों का निरीक्षण कर सैंपल इकट्ठा किए।

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरो
घटना के बाद स्कूल ने तुरंत छुट्टी घोषित कर दी, जिसके बाद अभिभावकों की भारी भीड़ स्कूल परिसर में जमा हो गई. अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई. कई अभिभावकों ने सवाल उठाया कि स्कूल में आखिर ऐसी कौन-सी स्थिति बनी कि बच्चों की हालत अचानक खराब हो गई.

जांच जारी, बच्चों की हालत पर नजर
स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच कर रहा है. फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों का उपचार जारी है.प्रशासन ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्चों के बेहोश होने की असली वजह क्या थी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ वालों के लिए GOOD NEWS! सिर्फ 10 लाख में मिलेगा सपनों का घर, यहां जानिये आवेदन की आखिरी तारीख
 

TAGS

Hardoi News

Trending news

Agra News
ताजमहल का दीदार करने पहुंचे जूनियर ट्रंप, साथ में 40 देशों के 126 VIP भी
Hardoi News
हवा में घुली जानलेवा गैस, प्राइवेट स्कूल में एक के बाद एक बच्चे हुए बेहोश
Mau News
मऊ में रोडवेज बस ने बरपाया कहर, ई रिक्शा को टक्कर मारी, 3 महिलाओं की मौत कई घायल
Affordable Flat in Lucknow
सिर्फ 10 लाख में लखनऊ में मिलेगा सपनों का घर, यहां जानिये आवेदन की आखिरी तारीख
Dhami government
खनन सेक्टर में नंबर 1 बना उत्तराखंड, केंद्र से फिर मिली 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
Mathura News
50 गज जमीन के लिए साध्वी की हत्या का खुलासा,मथुरा में 11 महीने बाद पकड़े गए छह आरोपी
Kanpur Dehat News
एक तरफा मोहब्बत का खौफनाक इंतकाम! शादी में घुसकर दुल्हन पर सनकी आशिक ने ताना पिस्टल
Kanpur News
कोयले की घुटन में चार जिंदगियां खत्म!कानपुर की फैक्ट्री में नींद ने मौत में बदली रात
Barabanki shaadi news
Barabanki News:तीन बीघा जमीन भी गई...दुल्हन भी नहीं मिली, विदाई से पहले हो गया कांड
Kanpur News
'हेलो बॉक्स में बम रखा है...'पुलिस को आई कॉल से मचा हड़कंप, जाकर देखा तो रह गए हैरान