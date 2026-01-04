Advertisement
Hardoi

हादसा या साजिश? हरदोई में निर्माणाधीन बाईपास गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों के काटा बवाल

Hardoi News: हरदोई जिले से रविवार को एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जहां पर निर्माणाधीन बाईपास पर भारी सीमेंटेड स्लैब के नीचे दबकर 15 वर्षीय किशोर आयुष गुप्ता की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:04 PM IST
Hardoi News/आशीष द्विवेदी:  उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की शहर कोतवाली क्षेत्र में बावन रोड पर स्थित निर्माणाधीन बाईपास पर रविवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. यहां भारी सीमेंटेड स्लैब के नीचे दबने से 15 वर्षीय किशोर आयुष गुप्ता की मौत हो गई.शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस हादसा,चोरी की कोशिश और हत्या के एंगल से जांच में जुटी है.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक,चौहान थोक निवासी धर्मेंद्र गुप्ता का 15 वर्षीय पुत्र आयुष शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपने एक दोस्त के साथ घर से निकला था.देर रात तक जब वह लौटा नहीं,तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी.रविवार सुबह परिजनों ने शहर कोतवाली में आयुष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.इसी बीच आयुष का साथी पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि आयुष बाईपास पर सीमेंटेड स्लैब के नीचे दबा हुआ है.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. क्रेन की मदद से भारी स्लैब हटवाकर शव को बाहर निकाला गया.

करीब 24 घंटे बाद  पुलिस को मिली सूचना
प्रारंभिक जांच में मृतक की जैकेट की जेब से छोटी सरिया और नट-बोल्ट बरामद हुए.पुलिस का अनुमान है कि आयुष और उसका साथी निर्माणाधीन साइट से लोहे के नट-बोल्ट चुराने गए थे. इसी दौरान सीमेंटेड फ्रेम का एक स्लैब अचानक गिर गया,जिससे आयुष की दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद साथी घबरा गया और फरार हो गया. करीब 24 घंटे बाद उसने पुलिस को सूचना दी.

मृतक के भाई ने क्या कहा?
हालांकि,मृतक के भाई प्रतीक ने इस घटना को महज हादसा नहीं बताते हुए आयुष के दोस्त पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.प्रतीक का कहना है कि यह एक सुनियोजित साजिश है.परिजनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आयुष के साथी को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ शुरू कर दी है.

सीओ सिटी का बयान
सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.मृतक के परिजनों के आरोपों पर साथी से पूछताछ की जा रही है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ॉ

फिलहाल पूरे मामले में यह सवाल बना हुआ है. यह एक दर्दनाक हादसा था या फिर किसी मासूम की जान लेने की साजिश? सच क्या है, इसका खुलासा अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है. 

