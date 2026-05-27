बेटी की इज्जत बचाने उठी आवाज, दबंगों ने घर पर बोल दिया हमला… हरदोई में पिता समेत तीन लहूलुहान

Hardoi News: हरदोई जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया. बंग शोहदों ने घर के बाहर पहुंचकर जमकर तांडव मचाया.
Trending Photos
हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया. जहां पर दबंग शोहदों ने घर के बाहर पहुंचकर जमकर तांडव मचाया और बांके से हमला कर पिता समेत तीन लोगों को घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई. मोहल्ले वालों ने किसी तरह बीच-बचाव कर आरोपियों से बांका छीना, जिसके बाद हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कोतवाली संडीला क्षेत्र के एक मोहल्ले का है.पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे मोहल्ले के रहने वाले तौफीक,फैसल, आसिफ, आमिर, आदिल और सलीम समेत 10 से 15 युवक आए दिन मोहल्ले में घूमकर लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे.परिवार के मुताबिक उनकी 13 वर्षीय बेटी, जो नवीं कक्षा की छात्रा है,स्कूल आते-जाते समय आरोपी उसका पीछा करते थे.
आरोप है कि युवक कई बाइक से घर के सामने पहुंचकर बैठते, सिगरेट के छल्ले उड़ाते और अश्लील हरकतें करते थे.करीब 15 दिन पहले मोहल्ले वालों ने विरोध कर युवकों को वहां से भगा दिया था.तभी से आरोपी रंजिश मानकर परिवार को धमका रहे थे.
मंगलवार शाम छात्रा का 18 वर्षीय भाई परचून की दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा था. तभी घर के बाहर बैठे युवकों का उसने विरोध किया. आरोप है कि इसी बात पर दबंगों ने हमला बोल दिया और बांके से ताबड़तोड़ वार कर दिए. बीच-बचाव में आए पिता और एक पड़ोसी युवक भी घायल हो गए.
गंभीर हालत में दो घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है,जबकि पिता का प्राथमिक उपचार कराया गया. मोहल्ले वालों ने एकत्रित होकर हमला करने वाले दबंग शोहदों से बांका छीन लिया और पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने बांका कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है और दबंग शोहदे अभी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है.
और पढे़ं; रेलवे ट्रैक के किनारे मिला मासूम का शव, मथुरा में सनसनी… चेहरे और गले पर चोटों ने खोली हत्या की खौफनाक कहानी
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!