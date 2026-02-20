हरदोई में बड़ा हादसा, सिंघाड़ा निकालते समय तालाब में डूबीं तीन किशोरियां, दो की तलाश जारी

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. जहां पर सिंघाड़ा निकालने तालाब गई तीन किशोरियां अचानक गहरे पानी में डूब गईं. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जबकि दो किशोरियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

कहां की है ये घटना?

कोतवाली पिहानी क्षेत्र के रामपुर दहेलिया गांव की है. जहां गंगासागर की 12 वर्षीय बेटी आरुषि, कमलेश की 13 वर्षीय बेटी प्रियंका और उनकी 14 वर्षीय सहेली जान्हवी तालाब से सिंघाड़ा निकाल रही थीं. बताया जा रहा है कि किनारे पर पैर फिसलने से एक किशोरी गहरे पानी में चली गई और उसे बचाने

के प्रयास में बाकी दोनों भी असंतुलित होकर डूब गईं.

परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल

शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक किशोरी को बाहर निकाल लिया,जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं प्रियंका और आरुषि की तलाश के लिए पुलिस और स्थानीय गोताखोर लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं. गांव में घटना के बाद से मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

अपर पुलिस अधीक्षक का बयान

वहीं इस संबंध में हरदोई अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि थाना पिहानी पर 12 बजे एक सूचना मिली थी कि रामपुर दहेलिया गांव में तीन बच्चियां तालाब में सिंघाड़ा निकालने गई थी, तीनों अचानक गहरे पानी में डूब गईं. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जबकि दो किशोरियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

जिला पंचायत प्रत्याशी ने क्या बताया?

जिला पंचायत प्रत्याशी सुरेश कुमार गौतम ने बताया कि मेरे गांव के पास ही ये तालाब पड़ता है जिसमें तीन बच्चियां सिंघाड़ा तोड़ने गई थी जिसके बाद दो लड़किया तालाब में डूब गई, जबकि एक को बचा लिया गया है.

