Zee UP-UttarakhandHardoi

Hardoi News: गुब्बारा बना काल! खेल-खेल में चली गई मासूम की जान, सदमे में सिपाही का पूरा परिवार

Hardoi Child Death News: हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में एक आठ महीने के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है. जिससे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि खेलते समय उसने एक छोटा गुब्बारा निगल लिया था. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:42 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Child Death News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है. यहां एक आठ महीने के मासूम सूर्यांश की सांसें रुकने से मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि घटना तब हुई जब घर में खेलते-खेलते उसने एक छोटा गुब्बारा निगल लिया, जो मासूम के गले में फंस गया.

खेलते-खेलते मासूम ने निगल लिया गुब्बारा
सूर्यांश के पिता टीटू यूपी पुलिस में सिपाही हैं. टीटू की पत्नी सुषमा और बेटा सूर्यांश उन्हीं के साथ थाना परिसर स्थित सरकारी आवास में रह रहा था. टीटू सरकारी कार्य के सिलसिले में हरदोई गए हुए थे. इसी दौरान खेलते-खेलते बच्चे ने गलती से गुब्बारा निगल लिया, जिससे वह तुरंत अचेत हो गया. मां सुषमा ने पहले बच्चे को सोता हुआ समझा, लेकिन जब शरीर में झटके आने लगे, तो उन्होंने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत
शोर सुनकर मौके पर तैनात कांस्टेबल तेजवीर ने बिना देरी किए तत्काल सूर्यांश को पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. जांच के दौरान नर्स ने बच्चे के गले से फंसा हुआ गुब्बारा बाहर निकाला. पीएचसी के डॉक्टर आनंद शुक्ला ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम की मौत हो चुकी थी.

मासूम की मौत से सदमे में परिवार
वहीं बेटे की मौत की सूचना मिलते ही सिपाही टीटू को तुरंत हरदोई से घर लौटना पड़ा. जिसके बाद मृतक बच्चे का शव लेकर वह अपने पैतृक गांव बदायूं के लिए रवाना हो गए. उधर, मासूम की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.  यह हादसा एक बार फिर दर्शाता है कि छोटे बच्चों के साथ खेलते समय छोटी-छोटी चीज़ों पर भी पूरी नजर बनाए रखने की जरुरत है, उन्हें कहीं भी खेलते न छोड़े, वरना यह जानलेवा साबित हो सकता है.

TAGS

Hardoi Newshardoi policeDeath due to balloon getting stuck in throat

