CM योगी की फेसबुक पर वायरल की आपत्तिजनक फोटो, हरदोई का आरोपी शीतल यादव गिरफ्तार

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): यूपी के हरदोई में कोतवाली हरपालपुर पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की वायरल हुई इस आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला था. मामला संज्ञान में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

बीजेपी पदाधिकारी ने दी तहरीर

ज्योतिपुरवा गांव निवासी भाजपा पदाधिकारी कमलेश पाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी ने फेसबुक स्टोरी पर ऐसी फोटो पोस्ट की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पैरों में बैठे हुए दिखाया गया था. इसे अमर्यादित बताते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की.

क्या बोले बीजेपी जिलाध्यक्ष?

भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि शीतल यादव उर्फ झबुले ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी. इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है.

क्या बोले सीओ हरपालपुर

सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी गुलौली गांव निवासी शीतल यादव उर्फ झबुले को गिरफ्तार कर लिया गया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित फोटो वायरल करने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है. मामले में नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ, गलत या अमर्यादित सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.