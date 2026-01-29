Advertisement
Hardoi

हरदोई में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उबाल, अधिवक्ता संघ व सामाजिक संगठनों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन

Hardoi News: हरदोई जिले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है. बुधवार के बाद गुरुवार को भी लोगों का आक्रोश सड़कों पर साफ नजर आया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:02 PM IST
हरदोई में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
हरदोई में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी :  उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है. बुधवार के बाद गुरुवार को भी लोगों का आक्रोश सड़कों पर साफ नजर आया. अधिवक्ता संघ समेत आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों ने अलग-अलग स्थानों से एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा.

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल, आज का यह प्रदर्शन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जे.पी. त्रिवेदी के नेतृत्व में किया गया. इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ-साथ ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, पूर्व सैनिक एसोसिएशन, मानवाधिकार एसोसिएशन, क्षत्रिय करणी सेना और ब्राह्मण परशुराम संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी संगठनों ने एक स्वर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया.

शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप
बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाले हैं और इनका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नियमों की शब्दावली बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे इनके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि ऐसे नियम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.

नियमों को स्पष्ट करने की मांग
प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में संगठनों ने कई महत्वपूर्ण मांगें उठाईं. इनमें नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया तय करने और जिन छात्रों पर शिकायत की जाती है उन्हें सुनवाई का पूरा अधिकार देने की मांग प्रमुख रही. संगठनों का कहना है कि बिना स्पष्ट प्रक्रिया के बनाए गए नियम छात्रों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं.

आगे और तेज होगा आंदोलन
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ता संघ और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यह केवल शुरुआत है.आज ज्ञापन सौंपकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत करा दिया गया है. यदि केंद्र सरकार यूजीसी के इन नए नियमों को वापस नहीं लेती है, तो आगे पूरी रणनीति बनाकर और भी बड़ा तथा व्यापक आंदोलन किया जाएगा

यह भी पढ़ें : योगी कैबिनेट बैठक में 32 में से 30 प्रस्ताव पास, शिक्षक-शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा, विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों को भी राहत

