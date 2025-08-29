7 साल बाद रील में दिखा गायब पति! दूसरी महिला संग उड़ा रहा था गुलछर्रे, देखकर पत्नी-बच्चे के उड़े होश

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर 2018 में भाग गया था. बेटे की गुमशुदगी की पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस इसकी खोज में लगी है. युवक के पिता ने ससुरालीजनों पर बेटे को मारकर गायब करने का आरोप भी लगाया था. हालांकि युवक का पता नही चला लेकिन अब सोशल मीडिया में युवक की पत्नी ने देखा कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रील बना रहा है.

संडीला क्षेत्र का मामला

घर से भागकर लापता होकर बाहर रोमांस करने का ये सनसनीखेज मामला सण्डीला क्षेत्र के मुरारनगर और आटामऊ का है. आटामऊ गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू का विवाह 2017 में मुरार नगर की रहने वाली शीलू के साथ हुआ था. शादी के कुछ समय बाद जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर लापता हो गया था.

लापता होने पर घरवालों ने दर्ज कराई FIR

संदिग्ध परिस्थितियों में उसके लापता होने पर परिजनों ने काफी तलाश की और जब नहीं मिला तो 20 अप्रैल 2018 को उसके गुमशुदगी की एफआईआर जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू के पिता हवलदार ने दर्ज करा दी. संडीला पुलिस ने जांच पड़ताल कर एफआईआर दर्ज कर ली और युवक की तलाश में जुट गई. काफी समय तक जब जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू का पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी ससुराल के लोगों पर मारकर गायब करने का आरोप लगा दिया.

दूसरी महिला के साथ रील बना रहा पति

हालांकि उसकी पत्नी शीलू काफी समय से अपने मायके में रह रही है. वह उम्मीद लगाए हैं उसका पति वापस आएगा लेकिन अचानक उसकी निगाह सोशल मीडिया पर पड़ी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू लुधियाना में किसी अन्य महिला के साथ रील बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है.

महिला ने पुलिस से की शिकायत

महिला के साथ इस तरह की कई रील वायरल हैं, जिसके बाद महिला का कहना है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और वहीं रह रहा है, यह बात उसके ससुराल वालों को भी पता है लेकिन परिजन कुछ बता नहीं रहे हैं. फिलहाल महिला ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की है और कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है.

