काल बना ईंट भट्टे का तालाब, मौसा को खाना देने गए मासूम की डूबने से मौत, बहन जिंदगी और मौत के बीच

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. ईंट भट्टे के पास ईट पाथने के लिए खोदी गयी मिट्टी से बने तालाब में डूबने से सात वर्षीय एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मौसेरी बहन की हालत गंभीर है उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रिफर किया गया है.

कहां की है ये घटना?

ये घटना कोतवाली शहर क्षेत्र के अखनापुर गांव की बताई जा रही है, जानकारी के मुताबिक, शाहाबाद थाना क्षेत्र के गोटिया गांव निवासी अवधेश का सात वर्षीय पुत्र विशाल अपने मौसा मुरली के घर आया हुआ था.मुरली कोतवाली शहर क्षेत्र के अखनापुर गांव में स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है. गुरुवार को विशाल अपनी मौसेरी बहन मोहिनी के साथ मुरली को खाना देने के लिए भट्टे पर गया था.

खाना देकर लौटते समय अचानक दोनों बच्चे तालाब के पास पहुंच गए और पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में डूबने लगे. बच्चों को डूबता देख वहां मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया और तुरंत तालाब में कूदकर दोनों को बाहर निकाला.

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ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों बच्चों को तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.अस्पताल में डॉक्टरों ने सात वर्षीय विशाल को देखते ही मृत घोषित कर दिया. वहीं, मोहिनी की सांसें चलती देख डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जहां उसका इलाज किया गया और उसे लखनऊ रिफर किया गया.

एसडीएम सदर मयंक कुंडू भी अस्पताल पहुंचे. एसडीएम ने बताया पूरे मामले की जांच की जा रही है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी.फिलहाल घटना से परिजनों में कोहराम मचा है.

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