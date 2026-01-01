Advertisement
न्यू ईयर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश! हरदोई और बिजनौर में 100 साल पुरानी शिव​ मंदिर में मूर्तियां खंडित कीं

UP News: यूपी में नए साल के मौके पर दो अलग अलग जिलों में माहौ​ल बिगाड़ने की घटना सामने आई है. शिव मंदिर में अराजकतत्वों द्वारा मूर्तियां खंडित करने का मामला सामने आया है. तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. 

UP News: नए साल के जश्न के बीच यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. पहली घटना हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र के छीपीटोला की है. यहां शिव मंदिर में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया. इसके बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया. वहीं, दूसरी घटना बिजनौर के धामपुर क्षेत्र के गांव सरकड़ा चकराजमल में सैकड़ों साल पुरानी शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा और शिवलिंग को खंडित कर दिया. इससे गांव में तनाव का माहौल बन गया. 

हरदोई में शिवलिंग खंडित की 
हरदोई के पिहानी के मोहल्ला छीपीटोला स्थित शिव मंदिर फुलवारी बगिया में किसी ने ईंट चलाकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना की जानकारी मिलने से ग्रामीण नाराज हैं. ग्रामीणों को कहना है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचा कर लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई गई है. सूचना पर पुलिस भी आनन फानन पहुंच गई और शिवलिंग को मंदिर परिसर में बने चबूतरे पर स्थापित करवाया गया. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।. 

बिजनौर में नंदी की मूर्ति खंडित
बिजनौर के कोतवाली धामपुर क्षेत्र के गांव सरकड़ा चकराजमल में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने सैकड़ों साल पुराने मंदिर से शिवलिंग और नंदी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना का पता उस समय चला जब गुरुवार सुबह ग्रामीण पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे. क्षतिग्रस्त प्रतिमाएं देखकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया. 

खंडित मूर्ति को हरिद्वार भेजा गया 
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्र हो गए. धामपुर कोतवाली पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. ग्रामीणों और पुलिस की सूझबूझ से किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से क्षतिग्रस्त शिवलिंग और नंदी प्रतिमा को धार्मिक परंपराओं के अनुसार विसर्जन के लिए हरिद्वार भेज दिया. वहीं, गांव में नई शिवलिंग और नंदी प्रतिमा की स्थापना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. 

गांव में तनावपूर्ण स्थिति 
पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय पांडे और कोतवाल मृदुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की. पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह शांत बनी हुई है. पुलिस अफसरों का कहना है कि जांच की जा रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. गांव वालों को फिलहाल समझा दिया गया है. 

