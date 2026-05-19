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सब्सक्रिप्शन पर 50 हजार अश्लील वीडियो और तस्वीर.... B.Tech कर युवक करने लगा गंदा धंधा; जानें कैसे हुआ पर्दाफाश

 Hardoi News: हरदोई में सामने आए एक ऑनलाइन अश्लील नेटवर्क ने समाज और परिवारों को गहरा झटका दिया है. जिस बेटे को माता-पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ा-लिखाकर इंजीनियर बनाया, उसी ने इंटरनेट की आभासी दुनिया में अश्लीलता का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसकी गिरफ्त में स्कूल जाने वाले नाबालिग छात्र आ गए. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हरदोई के एक नाबालिग पीड़ित छात्र ने शिकायत दर्ज कराई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 19, 2026, 02:58 PM IST
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सब्सक्रिप्शन पर 50 हजार अश्लील वीडियो और तस्वीर.... B.Tech कर युवक करने लगा गंदा धंधा; जानें कैसे हुआ पर्दाफाश

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में सामने आए एक ऑनलाइन अश्लील नेटवर्क ने समाज और परिवारों को गहरा झटका दिया है. जिस बेटे को माता-पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ा-लिखाकर इंजीनियर बनाया, उसी ने इंटरनेट की आभासी दुनिया में अश्लीलता का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसकी गिरफ्त में स्कूल जाने वाले नाबालिग छात्र आ गए. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हरदोई के एक नाबालिग पीड़ित छात्र ने शिकायत दर्ज कराई.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, पकड़ा गया आरोपी विकास सिंह प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का रहने वाला है और एक रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर का बेटा है. उसने साल 2019 में एक प्रतिष्ठित कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी. लेकिन नौकरी या करियर बनाने के बजाय, उसने साल 2020 से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट बेचने का धंधा शुरू कर दिया. विकास ने करीब 21 गुप्त ग्रुप और चैनल बना रखे थे, जिन पर लोगों के निजी पलों के वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड की जाती थीं. पुलिस की जांच में उसके पास से 10 हजार से ज्यादा अश्लील वीडियो और 40 हजार आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुई हैं.

कमरे में बंद रहकर ऐसे फैलाया जाल
आरोपी का कोई सामाजिक दायरा नहीं था और वह दिन-रात अपने कमरे में लैपटॉप और मोबाइल के साथ बंद रहता था. उसने अपनी इंजीनियरिंग की सूझबूझ का इस्तेमाल अश्लील वीडियो खोजने में किया. यदि उसे किसी वीडियो का एक छोटा सा टुकड़ा या स्क्रीनशॉट भी मिलता, तो वह गूगल लेंस जैसी तकनीकी मदद से उस वीडियो के असली स्रोत तक पहुंच जाता था. इसके बाद वह उसे डाउनलोड कर अपने टेलीग्राम चैनलों पर डाल देता था. इन चैनलों से करीब सात हजार यूजर्स जुड़े थे, जिनमें बड़ी संख्या किशोरों और स्कूल जाने वाले बच्चों की थी.

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सब्सक्रिप्शन मॉडल और करोड़ों की कमाई
हैरानी की बात यह है कि विकास इस गंदे धंधे को बाकायदा एक बिजनेस की तरह चला रहा था. उसने यूजर्स के लिए 350 रुपये का मासिक, 450 रुपये का त्रैमासिक और 600 रुपये का छमाही सब्सक्रिप्शन प्लान तय कर रखा था. जब साइबर टीम ने ग्राहक बनकर उससे संपर्क किया, तो उसने पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया. इसी सुराग के जरिए पुलिस उस तक पहुंची. जब पुलिस ने उसके बैंक खातों की जांच की, तो उसमें करीब एक करोड़ बीस लाख रुपये जमा मिले. पुलिस ने खातों को फ्रीज कर दिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है. 

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