/अराजकता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा... हरदोई पहुंचीं अपर्णा यादव का बड़ा बयान

नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए समिति गठित

नीट पेपर लीक मामले पर अपर्णा यादव ने कहा कि यह बेहद गंभीर और असहज करने वाला विषय है. सरकार ने इसकी जांच के लिए समिति गठित की है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री पहले ही इस पर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी व्यवस्था या सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. साथ ही उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में कठिन परिस्थितियों से आने वाले कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह साबित किया है कि मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है.