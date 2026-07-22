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अराजकता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा... हरदोई पहुंचीं अपर्णा यादव का बड़ा बयान

Hardoi news: अपर्णा यादव बुधवार को हरदोई पहुंचीं और वन स्टॉप सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 22, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:22 PM IST
अराजकता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा... हरदोई पहुंचीं अपर्णा यादव का बड़ा बयान
Image Credit: Social Media

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