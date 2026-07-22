/अराजकता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा... हरदोई पहुंचीं अपर्णा यादव का बड़ा बयान

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बुधवार को हरदोई पहुंचीं. तय कार्यक्रम के तहत उन्होंने वन स्टॉप सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया. इसके बाद महिला बंदी जेल पहुंचकर निरुद्ध महिला बंदियों से मुलाकात की. कार्यक्रम के उपरांत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जंतर-मंतर प्रदर्शन, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
अराजकता रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया
अपर्णा यादव ने जंतर-मंतर पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि जो कुछ हुआ, वह अराजकता रोकने के लिए किया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह एक स्पष्ट संदेश है कि किसी को भी अव्यवस्था फैलाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और पुलिसकर्मी भी इंसान हैं. उन्होंने विपक्ष के नेताओं को सम्मानित बताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील माहौल में युवाओं के आक्रोश को और बढ़ावा देना उचित नहीं था.
नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए समिति गठित
नीट पेपर लीक मामले पर अपर्णा यादव ने कहा कि यह बेहद गंभीर और असहज करने वाला विषय है. सरकार ने इसकी जांच के लिए समिति गठित की है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री पहले ही इस पर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी व्यवस्था या सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. साथ ही उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में कठिन परिस्थितियों से आने वाले कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह साबित किया है कि मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है.