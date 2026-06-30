हरदोई में दिखा 'सिंघम' अवतार, सिविल ड्रेस में बाइक से स्टैंड पहुंचे ASP, 20 मिनट तक देखा अवैध वसूली का खेल, फिर रंगे हाथ दबोचा!

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में शाहाबाद के अल्हापुर तिराहा स्थित टैक्सी (टेंपो) स्टैंड पर सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अपर पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान में क्षेत्राधिकारी शाहाबाद का कार्यभार देख रहे आलोक राज नारायण सिविल ड्रेस में बाइक से मौके पर पहुंचे. भीड़ में आम व्यक्ति की तरह मौजूद अधिकारी करीब 20 मिनट तक चुपचाप कथित अवैध वसूली का पूरा खेल देखते रहे. जैसे ही दो युवक टेंपो चालकों से पैसे वसूलते दिखाई दिए, उन्होंने बिना देर किए दोनों को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से टैक्सी स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप फैल गया.