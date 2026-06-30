हरदोई में दिखा 'सिंघम' अवतार, सिविल ड्रेस में बाइक से स्टैंड पहुंचे ASP, 20 मिनट तक देखा अवैध वसूली का खेल, फिर रंगे हाथ दबोचा!

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में शाहाबाद के अल्हापुर तिराहा स्थित टैक्सी (टेंपो) स्टैंड पर सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अपर पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान में क्षेत्राधिकारी शाहाबाद का कार्यभार देख रहे आलोक राज नारायण सिविल ड्रेस में बाइक से मौके पर पहुंचे. भीड़ में आम व्यक्ति की तरह मौजूद अधिकारी करीब 20 मिनट तक चुपचाप कथित अवैध वसूली का पूरा खेल देखते रहे. जैसे ही दो युवक टेंपो चालकों से पैसे वसूलते दिखाई दिए, उन्होंने बिना देर किए दोनों को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से टैक्सी स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप फैल गया.
बेखौफ होकर कर रहे थे वसूली, रंगे हाथों पकड़ा गया
पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतीश राठौर निवासी शाहाबाद और विनोद सिंह निवासी पाली के रूप में हुई है. दोनों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर कोतवाली भेज दिया गया. कार्रवाई की भनक लगते ही कथित अवैध वसूली से जुड़े अन्य लोग भी मौके से खिसकते नजर आए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ देर पहले तक जहां बेखौफ होकर वसूली की जा रही थी. वहीं, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरा माहौल बदल गया. टैक्सी चालकों के बीच भी इस कार्रवाई की चर्चा पूरे दिन होती रही.
लंबे समय से अवैध वसूली की मिल रही थी शिकायत
दरअसल, टैक्सी स्टैंड पर लंबे समय से टेंपो चालकों से कथित अवैध वसूली की शिकायतें पुलिस अधिकारियों तक पहुंच रही थीं. शिकायतों की सच्चाई परखने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक खुद सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे और शिकायत सही मिलने पर तत्काल कार्रवाई की. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने कहा कि अवैध वसूली और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा. पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि कानून की नजर से बचकर अवैध वसूली करना अब आसान नहीं होगा.