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हरदोई में दिखा 'सिंघम' अवतार, सिविल ड्रेस में बाइक से स्टैंड पहुंचे ASP, 20 मिनट तक देखा अवैध वसूली का खेल, फिर रंगे हाथ दबोचा!

Hardoi News: शाहाबाद टैक्सी स्टैंड पर अवैध वसूली की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी. एएसपी सादे ड्रेस में बाइक से टैंपो स्टैंड पहुंचे और 20 मिनट तक रंगदारी का खेल ​देखा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 30, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:45 PM IST
हरदोई में दिखा 'सिंघम' अवतार, सिविल ड्रेस में बाइक से स्टैंड पहुंचे ASP, 20 मिनट तक देखा अवैध वसूली का खेल, फिर रंगे हाथ दबोचा!
Image Credit: Hardoi ASPSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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