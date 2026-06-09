आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र के परियल गांव में एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा पर हुए हमले का लाइव वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है. वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि मौके पर महिलाओं और पुरुषों की भीड़ लाठी-डंडों के साथ है और सरकारी वाहन को घेरकर लगातार पथराव कर रही है. वीडियो में महिलाएं, धक्कामुक्की, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और “गाड़ी फूंक देने” की धमकी देती नजर आ रही हैं. इसी दौरान एसडीएम और उनकी टीम को वाहन के अंदर बैठकर खुद को बचाते हुए देखा जा सकता है, जबकि बाहर भीड़ उग्र होकर हमला कर रही है.