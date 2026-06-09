राज्य चुनें
आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र के परियल गांव में एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा पर हुए हमले का लाइव वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है. वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि मौके पर महिलाओं और पुरुषों की भीड़ लाठी-डंडों के साथ है और सरकारी वाहन को घेरकर लगातार पथराव कर रही है. वीडियो में महिलाएं, धक्कामुक्की, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और “गाड़ी फूंक देने” की धमकी देती नजर आ रही हैं. इसी दौरान एसडीएम और उनकी टीम को वाहन के अंदर बैठकर खुद को बचाते हुए देखा जा सकता है, जबकि बाहर भीड़ उग्र होकर हमला कर रही है.
कब की है घटना?
घटना सोमवार शाम उस समय हुई जब एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा बाढ़ राहत तैयारियों और सरकारी भवनों का निरीक्षण करने परियल गांव पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर और अन्य निर्माण कार्यों में खामियां मिलने पर उन्होंने मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान पक्ष से सवाल-जवाब किया. इसी दौरान ग्राम प्रधान शिवरानी और भाजपा के जिला पंचायत सदस्य लालाराम राजपूत के पुत्र उदयवीर राजपूत से कहासुनी हो गई और मामला तनावपूर्ण हो गया. आरोप है कि लालाराम राजपूत और ग्राम प्रधान शिवरानी पक्ष से जुड़े लोगों ने मिलकर भीड़ जुटाई और माहौल बिगाड़ दिया.
एसडीएम को भीड़ ने घेरा
बताया गया कि विवाद बढ़ने पर एसडीएम ने प्रधान पुत्र उदयवीर को पूछताछ के लिए अपने वाहन में बैठा लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई. स्थिति बिगड़ती देख एसडीएम ने उदयवीर को वाहन से उतार दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ही दूरी पर भीड़ ने वाहन को घेर लिया. इसी दौरान अचानक पथराव शुरू हो गया और एक पत्थर सीधे एसडीएम के सिर में जा लगा, जिससे वह घायल हो गए. अफरा-तफरी के बीच टीम ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और शाहाबाद सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
पुलिस छावनी में तब्दील गांव
घटना के बाद पूरा परियल गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. प्रशासन के अनुसार,घटना में शामिल लोग और कई ग्रामीण मौके से फरार हो गए हैं. जिला प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वहीं,वायरल वीडियो के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस जांच तेज कर दी गई है.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!