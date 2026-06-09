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हरदोई में SDM की गाड़ी पर पथराव, पत्थर लगने से अधिकारी घायल, महिलाओं ने दी वाहन फूंकने की धमकी

SDM attacked in Hardoi: हरदोई के शाहाबाद में जांच करने गए एसडीएम और अन्य लोगों पर पथराव किया गया. घटना उस समय हुई जब एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा बाढ़ राहत तैयारियों और सरकारी भवनों का निरीक्षण करने परियल गांव पहुंचे थे.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 09, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:45 AM IST
हरदोई में SDM की गाड़ी पर पथराव, पत्थर लगने से अधिकारी घायल, महिलाओं ने दी वाहन फूंकने की धमकी
Image Credit: Hardoi News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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