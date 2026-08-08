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BEO कार्यालय के बाबू की शर्मनाक हरकत! हरदोई में आरोपी ने शिक्षिका से किया रेप

Hardoi News: हरदोई में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू पर शिक्षिका के घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:37 PM IST
BEO कार्यालय के बाबू की शर्मनाक हरकत! हरदोई में आरोपी ने शिक्षिका से किया रेप
Image Credit: Social Media

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