BEO कार्यालय के बाबू की शर्मनाक हरकत! हरदोई में आरोपी ने शिक्षिका से किया रेप

झाड़-फूंक के बहाने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म

​हरदोई के सवायजपुर थाना क्षेत्र में बीमारी के इलाज और झाड़-फूंक के नाम पर एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन पड़ताल कर रही है. कासगंज जिले का रहने वाला पीड़ित परिवार फिलहाल गाजियाबाद में रहकर नौकरी करता है. पिछले कुछ दिनों से उनकी 16 वर्षीय बेटी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी और उसे बार-बार चक्कर आ रहे थे. परिजनों ने इसे 'भूत-बाधा' या ऊपरी चक्कर समझ लिया. गाजियाबाद में ही नौकरी करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें हरदोई के 'भगत' रामकीर्ति के बारे में बताया. आरोपी रामकीर्ति मूल रूप से जैतापुर (थाना सवायजपुर) का निवासी है, जो सवायजपुर क्षेत्र के घोड़ीधर गांव स्थित एक ईंट-भट्ठे पर चौकीदार है और वहीं झाड़-फूंक का काम करता है. झाड़-फूंक के बहाने आरोपी ने परिवार को ईंट-भट्ठे पर बुलाया.