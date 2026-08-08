BEO कार्यालय के बाबू की शर्मनाक हरकत! हरदोई में आरोपी ने शिक्षिका से किया रेप

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में शिक्षा महकमे को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय (BEO) टोडरपुर में तैनात लिपिक अमित मिश्रा पर एक सरकारी स्कूल की महिला प्रधानाध्यापिका के घर में जबरन दाखिल होकर मारपीट, कपड़े फाड़ने और दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगा है. पीड़िता की लिखित शिकायत और तहरीर के आधार पर शाहाबाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी ब्लॉक बाबू के खिलाफ BNS की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
वेतन बढ़ोतरी को लेकर कार्यालय पहुंची थीं पीड़िता
शिक्षिका के मुताबिक, उसका लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का मामला अटका हुआ था. इसी विभागीय काम के सिलसिले में उन्होंने BEO कार्यालय के बाबू अमित मिश्रा से संपर्क किया था. आरोपी बाबू ने कोर्ट के दस्तावेज देखने के बहाने महिला का शाहाबाद स्थित आवास का पता ले लिया. आरोप है कि बीते 4 अगस्त की दोपहर करीब 12:00 से 12:30 बजे के बीच, जब शिक्षिका घर पर अकेली थीं, तब आरोपी बाबू बदनीयती से उनके दरवाजे पर आ धमका. घर में अकेला पाकर आरोपी ने जबरदस्ती की, पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और बिना सहमति के दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया.
शोर मचाने पर आरोपी भागा
पीड़िता द्वारा कड़ा विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी घबरा गया और जाते-जाते जान से मारने की खौफनाक धमकी देकर मौके से फरार हो गया. इस खौफनाक घटना के बाद से पीड़िता गहरे सदमे में हैं और उन्होंने आरोपी से जान-माल का गंभीर खतरा जताया है. शाहाबाद पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी अमित मिश्रा के खिलाफ BNS की धारा 333, 64(1) और 351(3) के तहत FIR दर्ज कर ली है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि दर्ज मुकदमे के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
झाड़-फूंक के बहाने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म
हरदोई के सवायजपुर थाना क्षेत्र में बीमारी के इलाज और झाड़-फूंक के नाम पर एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन पड़ताल कर रही है. कासगंज जिले का रहने वाला पीड़ित परिवार फिलहाल गाजियाबाद में रहकर नौकरी करता है. पिछले कुछ दिनों से उनकी 16 वर्षीय बेटी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी और उसे बार-बार चक्कर आ रहे थे. परिजनों ने इसे 'भूत-बाधा' या ऊपरी चक्कर समझ लिया. गाजियाबाद में ही नौकरी करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें हरदोई के 'भगत' रामकीर्ति के बारे में बताया. आरोपी रामकीर्ति मूल रूप से जैतापुर (थाना सवायजपुर) का निवासी है, जो सवायजपुर क्षेत्र के घोड़ीधर गांव स्थित एक ईंट-भट्ठे पर चौकीदार है और वहीं झाड़-फूंक का काम करता है. झाड़-फूंक के बहाने आरोपी ने परिवार को ईंट-भट्ठे पर बुलाया.