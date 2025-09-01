हरदोई में भिड़े भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं और कांग्रेस नेता, जमकर कटा बवाल

हरदोई/आशीष द्विवदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में हरदोई में सोमवार को शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया. यह मार्च भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में निकला जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा कांग्रेस नेताओं में जमकर विवाद हुआ जिसको सुलझाने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए.

बीजेपी नेताओं ने लगाए ये आरोप

भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर महिलाओं के ऊपर लाल रंग और कीचड़ आदि फेकने का आरोप लगाया है जबकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहाकि कोई मुद्दा ही नहीं भाजपा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही है. महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती वर्मा समेत अन्य भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यालय से झंडा-बैनर के साथ भाजपाई कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकले.

कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन

भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं हाथों में तख्ती लिए हुई थीं. जिसमें मां का अपमान करने वाली कांग्रेस शर्म करो, मां का अपमान कांग्रेस की है पहचान, मांफी मांगों सरीखे नारे लिखे हुए थे जो शहर में कई स्थानों से चलते हुए भाजपाई कांग्रेस कार्यालय पहुंचे. यहां भाजपाईयों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने साधा निशाना

भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया है कांग्रेसी अब हुड़दंगई पर उतर आए है.जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि किस संविधान में गाली-ग्लौज करना लिखा हुआ है कहा कि किसी के भी खिलाफ गाली-गलौज की गई तो भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं सड़क पर उतरेगी. कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना घोर निंदनीय है. ऐसे कुकृत्य के खिलाफ भाजपा की महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी.

बीजेपी-कांग्रेस नेताओं में विवाद

इसी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम पांडेय समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर विवाद हुआ. काफी देर विवाद होता रहा जिसके बाद लाल रंग आदि फेंका गया. हंगामा शांत करने के लिए पुलिस को पसीना बहाना और काफी मशक्कत के बाद सभी को अलग किया गया और फिर बैरिकेडिंग करते हुए तिरपाल भी लगाया गया.

जमकर हुई जुबानी जंग

इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही अभद्रता करता हो उसके पदाधिकारी भी अभद्रता ही करेंगे.वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर महिलाओं के ऊपर लाल रंग और कीचड़ आदि फेकने का आरोप लगाया है जबकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोई मुद्दा ही नही भाजपा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही है.