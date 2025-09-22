75 करोड़ की सड़क हाथ से उखड़ी, देख कर विधायक जी का पारा हाई, तुरंत इंजीनियर-ठेकेदार को फोन कर क्लास लगाई

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में 75 करोड़ की लागत से दो माह पूर्व बनी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी विधायक उस समय दंग रह गए जब उनके हाथ लगाते ही सड़क उखड़ने लगी.इसके बाद विधायक का पारा हाई हो गया और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. भाजपा विधायक के हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोगों ने विधायक से की थी शिकायत

लोगों ने घटिया सड़क निर्माण की शिकायत क्षेत्रीय भाजपा विधायक प्रभाष कुमार से की थी. जिसके बाद भाजपा विधायक निरीक्षण करने पहुंचे तो विधायक जी ने जैसे ही सड़क पर हाथ लगाया वह उखड़ने लगी. विधायक ने तुरन्त पीडब्ल्यूडी अभियंता को फोन लगाया और नाराजगी जाहिर की.

लंबे समय के संघर्ष के बाद बनी थी सड़क

यह सड़क हरदोई जिले की सांडी विधानसभा क्षेत्र में 2 महीने पहले ही बनाई गई थी जो बघौली से प्रताप नगर तक लगभग 16 किलोमीटर लंबी है. यह सड़क इससे पहले काफी जर्जर थी. इसमें इतने गड्ढे थे कि घुटनों तक पानी भर जाता था. इसके निर्माण के लिए यहां के लोगों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और कई बार आंदोलन चलाये थे.

विधायक प्रभाष कुमार ने बताया, "यह बघौली से प्रताप नगर मार्ग है. लगभग 16 किलोमीटर है जो नैमिष को छूता है और यह 75 करोड़ की लागत से इसकी स्वीकृति मिली थी. क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने शिकायत की थी और मैं खुद मौके पर गया और पाया कि बहुत सी जगह बजरी उखड़ गई है और पुलिया जो बनी है. वह सब धंस चुकी है. मैंने मौके से डीएम और विभागीय अधिकारियों से बात की है. कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार और कुछ अधिकारियों की संलिप्ता नजर आती है, जिसकी वजह से गुणवत्ता में कमी आई है. मैंने ऊपर तक सूचित कर दिया है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी होगा इसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

