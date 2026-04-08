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गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बाल बाल बचे बीजेपी विधायक

Hardoi News: लखनऊ से लौटते समय बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह की कार का एक्सीडेंट हो गया. हादसे में बीजेपी विधायक बाल बाल बच गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:32 PM IST
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Hardoi Accident
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Hardoi News: हरदोई के सवायजपुर के पास बड़ा हादसा टल गया. बदायूं के दातागंज से भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू लखनऊ से लौट रहे थे, जैसे ही उनकी फॉर्च्यूनर कार गंगा एक्सप्रेसवे पर उमरिया कला गांव के पास पहुंची डिवाइडर से टकरा गई. तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ने से अनियंत्रित हो गई. गनीमत रही कि बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह को चोट नहीं आई. वह बाल बाल बच गए. 

एक्सप्रेसवे पर लग गया था जाम
हादसे के तुरंत बाद बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह पीछे से आ रही अपनी दूसरी गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो गए. मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और क्रेन की मदद से फॉर्च्यूनर कार को एक्सप्रेसवे से हटवाया. हाईवे पर यातायात को सामान्य रूप से बहाल किया गया. यह हादसा केवल डरावना अनुभव बनकर रह गया, विधायक और उनके साथियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई. 

उन्नाव में भीषण हादसे में दो की मौत 
उन्नाव में दही थाना क्षेत्र के उन्नाव पुरवा मार्ग पर दरोगा खेड़ा के पास तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, हादसे में दो लोग घायल हो गए. राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. 

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गोरखपुर में तेज रफ्तार बस की ट्रक से टक्कर
वहीं, गोरखपुर से देवरिया जा रही एक तेज रफ्तार अनुबंधित बस बुधवार सुबह डुमरी खुर्द के पास सड़क किनारे खड़े गिट्टी लदे ट्रेलर से पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में ब्रह्मपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर में तैनात शिक्षिका सरोज देवी समेत करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए. बस में आगे बैठी शिक्षिका को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय निवासी सागर मोदनवाल की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 

बहराइच में तेज रफ़्तार अनियंत्रित रोडवेज बस की डंपर से टक्कर
लखनऊ की तरफ से बहराइच आ रहे डंपर में पीछे से रोडवेज जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में रोडवेज बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बस में बैठे कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई. मौके पर पहुंची टिकोरा मोड़ पुलिस चौकी की टीम ने यात्रियों को दूसरे बस में बैठकर उनके गंतव्य को भिजवाया. 

 

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